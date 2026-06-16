ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος προχώρησε σε αλλαγές – Εκτός Παππάς και Ζαχαριάδης, ποιοι παίρνουν τις θέσεις τους

Δημιουργείται νέος κύκλος εσωκομματικών αναταράξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να απομακρυνθεί ο Νίκος Παππάς από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τη θέση του εκπρόσωπου Τύπου.

Ως σαφής προσπάθεια αναδιάταξης εσωτερικών ισορροπιών ερμηνεύεται στον ΣΥΡΙΖΑ η κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου να αντικαταστήσει τον Νίκο Παππά και τον Κώστα Ζαχαριάδη, σε μία περίοδο όπου η Κουμουνδούρου πιέζεται για την στάση της απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Ο Κώστας Μπάρκας και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναλαμβάνουν τη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης ορίζεται νέος εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Νίκος Παπάς μετά την ανακοίνωση της αντικατάστασης του, ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της Κουμουνδούρο. Επίσης πρόσθεσε ότι θα είναι στη διάθεση των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τόσο ό ίδιος όσο και το γραφείο του.

Αναμενόμενη η απομάκρυνση του Νίκου Παππά

Δεν θεωρείται αιφνιδιαστική η απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε διατυπώσει δημοσίως ενστάσεις για τις επιλογές της ηγεσίας Φάμελλου.

Ο Νίκος Παππάς μιλώντας χθες, Δευτέρα (15/06), στα Παραπολιτικά, είχε πει ότι «δεν τίθεται θέμα μομφής στον Σωκράτη Φάμελλο», προσθέτοντας όμως ότι υπάρχει «μεγάλη ανάγκη» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του από εδώ και πέρα.

Έπειτα είχε συνδέσει την τοποθέτηση του με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνοντας ότι αυτή έγινε λίγο μετά τη θέση Φάμελλου πως ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ΕΛΑΣ. «Δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει», είχε σημειώσει.

Επίσης είχε υποστηρίξει ότι δεν είναι εφαρμόσιμη η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στήριξη την ΕΛΑΣ, ζητώντας την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ώστε να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των επαφών.

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Μετά την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι αλλαγές σε Παππά και Ζαχαριάδη επιβεβαιώνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να κλείσει μέτωπα, αλλά και να επιβάλει νέα γραμμή στο εσωτερικό του κόμματος.