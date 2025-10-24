Ζαχαριάδης: «Η μοναχική πορεία είναι χρυσός χορηγός για τον κ. Μητσοτάκη, χρειάζεται ενότητα και ανασυνθέσεις»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Σε αυτά τα ζητήματα υπάρχουν τρεις στρατηγικές. Η πρώτη είναι όπως κάνει ο κ. Σαμαράς με τη ΝΔ και, σε ένα βαθμό, ο Κώστας Καραμανλής. Άλλες θέσεις, μαλώνεις, συγκρούεσαι.

Η δεύτερη είναι να κάνεις τον ανήξερο, σαν να μη συνέβη τίποτα. Εκεί γελοιοποιείσαι.

Η τρίτη είναι αυτό το οποίο νομίζω σωστά αποφασίσαμε χθες. Σοβαρή εξέλιξη, σοβαρό πολιτικό αποτύπωμα και για τον χώρο και πιθανόν για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Εμείς επιδιώκουμε να κριθούν τα πάντα στο επίπεδο, το πολιτικό και το προγραμματικό.

Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει δύο σημαντικές παρεμβάσεις αυτές τις μέρες. Η μία είναι για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ακριβώς στο πνεύμα και της δικής μας δήλωσης. Η άλλη είναι για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Και εκεί η θέση είναι ταυτόσημη. Άρα, λοιπόν, εμείς τι λέμε; Ότι είμαστε σύντροφοι, δεν είμαστε αντίπαλοι και θα επιδιώκουμε να συγκλίνουμε στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την πρόσκληση εκλογικής συμμαχίας που έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Από τον Γενάρη του ’25 λέμε και στον κ. Χαρίτση και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι θέλουμε μία πολιτική και εκλογική συμμαχία και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς τι λέτε; Τον αρχηγό, ο οποίος μας πήρε από το 3%, μας πήγε στο 36%, μας έκανε κυβέρνηση να αρχίσουμε να τον βρίζουμε και να τον λέμε διασπαστή; Αυτό είναι αδιανόητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ανάγκη να εστιάσουμε στην μεγάλη πολιτική εικόνα

Χρειάζεται όλοι να εστιάσουμε στη μεγάλη εικόνα. Και νομίζω, ότι το κάνει σωστά η δική μας χθεσινή απόφαση. Αλλά, διαβάζοντας και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στην Εφημερίδα των Συντακτών, λέει ότι προσπαθεί να κινηθεί υπερβατικά. Κι εμείς, με έναν τρόπο, υπερβατικά προσπαθούμε να κινηθούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είδα και τη χθεσινή δημοσκόπησή σας. Η ΝΔ στα τάρταρα, πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ και από κει και κάτω ένα χάος και μια πολυδιάσπαση. Πρέπει και η διάταξη μπροστά στις επόμενες εκλογές να είναι αυτή των συνθέσεων, της ενότητας, του αθροίσματος και της πολλαπλασιαστική δυναμικής.

Για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμείς έχουμε μία συγκεκριμένη στρατηγική, τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Απευθύνουμε κάλεσμα στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις θέσεις μας, έχουμε μία παρουσία στη Βουλή με 25 βουλευτές. Παρεμβαίνουμε καθημερινά στα μεγάλα ζητήματα της χώρας, την ακρίβεια στο ράφι, τα μεγάλα σκάνδαλα, τις πολιτικές εξελίξεις. Και λέμε ότι η μοναχική πορεία δεν οδηγεί πουθενά. Η μοναχική πορεία είναι χρυσός χορηγός για τον κ. Μητσοτάκη. Χρειάζεται ενότητα και ανασυνθέσεις.

Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλουμε τις μεγάλες συνεργασίες, τις μεγάλες συμμαχίες, το μεγάλο κοινωνικό ρεύμα για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αλλαγή.