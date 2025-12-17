Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Ζαχαριάδης: Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την ανάρτησή του για την υπόθεση του Νίκου Παππά.

Συγκεκριμένα, έφερε ως παράδειγμα το συμβάν με τον Λευτέρη Αυγενάκη στο αεροδρόμιο στις 3 Ιουλίου 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Ήταν 3 Ιουλίου 2024…

Θέση για το συμβάν της χειροδικίας του Λευτέρη Αυγενάκη πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι «συμπεριφορές του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;” δεν γίνονται ανεκτές και κρίνονται ακαριαία».

Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη να χειροδικεί σε βάρος υπαλλήλου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2024…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ