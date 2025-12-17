Ζαχαριάδης: Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την ανάρτησή του για την υπόθεση του Νίκου Παππά.

Συγκεκριμένα, έφερε ως παράδειγμα το συμβάν με τον Λευτέρη Αυγενάκη στο αεροδρόμιο στις 3 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά:

Ήταν 3 Ιουλίου 2024…

Θέση για το συμβάν της χειροδικίας του Λευτέρη Αυγενάκη πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι «συμπεριφορές του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;” δεν γίνονται ανεκτές και κρίνονται ακαριαία».

Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει… https://t.co/KL7j7jPbKp— Costas Zachariadis (@CZachariadis) December 17, 2025

Το συμβάν ήταν η δημοσιοποίηση του βίντεο που εμφανίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη να χειροδικεί σε βάρος υπαλλήλου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2024…

Επιστρέφει στην ΚΟ της ΝΔ ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Άστο Παύλο δεν είμαστε όλοι ίδιοι… Ούτε θα γίνουμε!