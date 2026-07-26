ΔΕΘ 2026: «Μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν σημαντικά μέτρα», λέει η Σδούκου

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ERT News Radio.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, τα οποία, όπως είπε, θα επιστρέψουν στους πολίτες.

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Έμφαση σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες

Όπως ανέφερε, μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι για τους νέους, τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, φέτος στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες θα δουν σημαντικά μέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η μικρή επιχειρηματικότητα αποτελεί «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Τι είπε για την ακρίβεια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι, παρά τη μείωση του πληθωρισμού, οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να είναι αισθητές, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η συμφωνία για πάγωμα και μειώσεις τιμών σε προϊόντα, καθώς και η νέα έκπτωση στο diesel που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τον Αύγουστο.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Αναφερόμενη στις επόμενες εθνικές εκλογές, η κ. Σδούκου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία και πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, ενώ υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.