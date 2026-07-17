Υπουργείο Μετανάστευσης: Πηγές αρνούνται “έφοδο” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης αρνούνται σήμερα (17/7) τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δήθεν “έφοδο” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

“Τα δημοσιεύματα περί δήθεν εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι απολύτως ανυπόστατα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα”, αναφέρουν.

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Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αιφνιδιαστική επίσκεψη κλιμακίου της Εισαγγελίας και κατάσχεση εγγράφων στο Υπουργείο Μετανάστευσης.