ΣΥΡΙΖΑ: “Θράσος του Μητσοτάκη να ζητάει και τα ρέστα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας “πυρά” κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο κ. Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων ζητά με θράσος και τα ρέστα! Φτάνει στο πρωτοφανές σημείο να εγκαλεί ακόμη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή τόλμησε να ερευνήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Αλήθεια, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους χιλιάδες έντιμους αγρότες που είδαν τις επιδοτήσεις τους να γίνονται λάφυρο ενός γαλάζιου πελατειακού μηχανισμού; Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες φορολογούμενους που καλούνται να πληρώσουν το κόστος των κυβερνητικών επιλογών;

Η αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη ξεπερνά κάθε όριο. Με τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ποινική διερεύνηση και τρεις υπουργούς που οδηγήθηκαν σε παραίτηση για λόγους πολιτικής ευθύνης, επιχειρεί να βαφτίσει την κρίση αθώωση.

Το πρόβλημά του είναι το επιτελικό κράτος που ο ίδιος οικοδόμησε και γι’ αυτό, όσο κι αν προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα, η μόνη συγγνώμη που οφείλεται είναι του ίδιου προς τον ελληνικό λαό”.