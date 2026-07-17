Η Lidl Ελλάς διακρίνεται ξανά με 11 βραβεύσεις στα Loyalty Awards 2026

Μία μοναδική βραδιά γεμάτη αναγνώριση και επιβραβεύσεις επιφύλασσε η φετινή τελετή απονομής των Loyalty Awards 2026 για τη Lidl Ελλάς.

Η εταιρεία απέσπασε συνολικά 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ψηφιακή καινοτομία, την προσωποποιημένη εμπειρία πελάτη μέσω του Lidl Plus, αλλά και την αδιάκοπη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία μέσω στοχευμένων CSR ενεργειών.

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Η στρατηγική εστίαση στα δεδομένα, το gamification και η συνεχής εξέλιξη του app αναγνωρίστηκαν από την κριτική επιτροπή του θεσμού, χαρίζοντας στην εταιρεία κορυφαίες διακρίσεις. Παράλληλα, βραβεύτηκε η αφοσίωση και η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής ομάδας της Lidl Ελλάς.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις της Lidl Ελλάς περιλαμβάνουν:

Gold Διακρίσεις

● Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Personalization & Data Driven Loyalty Initiative”, για τις προσωποποιημένες προσφορές και τα ψηφιακά παιχνίδια του Lidl Plus, που σχεδιάζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή.

● Gold βραβείο στην κατηγορία “Most Innovative Initiative” για την εισαγωγή πρωτοποριακών καινοτομιών που ξεπερνούν τα όρια ενός παραδοσιακού προγράμματος πιστότητας.

● Gold βραβείο στην κατηγορία “Best in Retail” για την ψηφιακή καινοτομία στο λιανεμπόριο, η οποία αλλάζει ριζικά τα δεδομένα και επαναπροσδιορίζει την έννοια της επιβράβευσης.

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Silver Διακρίσεις

● Silver βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Initiative” για την κοινωνική ενέργεια «Τα πολύτιμα δώρα που δεν χωρούν σε κουτιά».

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● Silver βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Initiative” για την υπεύθυνη πρωτοβουλία «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών».

Bronze Διακρίσεις

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● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best in-House Loyalty Team” για το πάθος, τη διορατικότητα και την εξαιρετική αποτελεσματικότητα της εσωτερικής ομάδας της Lidl Ελλάς.

● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Data/ Customer Analytics”, για την επιτυχημένη ανάλυση των καταναλωτικών τάσεων με στόχο τη διαρκή εξέλιξη της ψηφιακής επιβράβευσης.

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● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of CRM”, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, απόλυτα προσωπικής και high-tech εμπειρίας για τον χρήστη της εφαρμογής.

● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Gamification”, για την ενσωμάτωση διαδραστικών παιχνιδιών που μετατρέπουν τις αγορές σε μια ευχάριστη εμπειρία.

● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Sustained Loyalty Initiative”, για την ψηφιακή επανάσταση που επαναπροσδιόρισε την πιστότητα και την εξοικονόμηση στο ελληνικό λιανεμπόριο.

● Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best New Product / Service Loyalty Initiative”, για το λανσάρισμα της νέας, ευέλικτης υπηρεσίας “Click & Pick” που διευκολύνει τις αγορές των καταναλωτών.

Για τη Lidl Ελλάς, η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιβεβαίωση της ηγετικής της θέσης στο σύγχρονο λιανεμπόριο, αλλά μια ισχυρή δέσμευση για το μέλλον. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ραγδαίους ρυθμούς, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ψηφιακή πρωτοπορία και η πελατοκεντρική φιλοσοφία αποτελούν τους πυλώνες της στρατηγικής της υπεροχής.

Με οδηγό τις αξίες της και τη διαρκή επένδυση στην καινοτομία αιχμής, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και, πάνω απ’ όλα, για τον ίδιο τον καταναλωτή.

Στη φωτογραφία εικονίζενται οι εξής (από αριστερά προς τα δεξιά):

(Εβελίνα Συρίγου, Associate Consultant, Corporate Responsibility, Corporate Affairs & Sustainability, Lidl Ελλάς | Αναστασία Βουτσά, Associate Consultant, CRM & Loyalty, Lidl Ελλάς | Μαρία Ασηκάκη, Team Manager, CRM & Loyalty, Lidl Ελλάς | Στέλιος Βουβούδης, Junior Consultant, CRM & Loyalty, Lidl Ελλάς | Ελένη Αρβανιτίδου, Junior Consultant, CRM & Loyalty, Lidl Ελλάς | Έλενα Κικίρη, Associate Consultant, CRM & Loyalty, Lidl Ελλάς