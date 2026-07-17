Βαρτζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Να ελεγχθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα – Γιατί εμπλέκονται μόνο βουλευτές της ΝΔ, θα προτείνω δράσης στην ΚΟ”

Την αρχική του ικανοποίηση για την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που αφορούσε εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ερωτηθείς πώς αισθάνεται μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του, ο κ. Βαρτζόπουλος απάντησε: «Υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον. Υπάρχει όμως και η αίσθηση της ανάγκης να τακτοποιηθούν τα πράγματα, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον».

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Ο βουλευτής της ΝΔ μάλιστα ζήτησε να ελεγχθεί η λειτουργία της της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα καθώς δεν γίνεται να εμπλέκονται μόνο στελέχη της γαλάζιας παράταξης σε ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Στην συνέχεια γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει το θέμα και θα προτείνει δράσης στην ΚΟ της παράταξης την ερχόμενη Δευτέρα (20/7).

«Θα πρέπει να απαντηθεί και να διερευνηθεί αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ότι ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εμπλέκεται στον ανταγωνισμό των πολιτικών κομμάτων της χώρας μας». Ο βουλευτής της ΝΔ έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων.

«Το να βρίσκει κανείς σε μία νόμιμη παρακολούθηση την εμπλοκή ενός βουλευτή γεννά αμέσως το ερώτημα: ποιος αξιολογεί αυτή την εμπλοκή και σε ποιον βαθμό;» Επιπλέον, διερωτήθηκε γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζονται μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. «Είναι δυνατόν να το πιστέψει κάποιος καλόπιστος άνθρωπος ότι μέσα σε έναν χρόνο μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επικοινώνησαν με τον κ. Μελά;» Και συνέχισε: «Ξέρετε πόσους βουλευτές άλλων κομμάτων έπαιρνα την εβδομάδα τηλέφωνο όταν ήμουν υφυπουργός;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ξεκαθάρισε ότι η κριτική του δεν στρέφεται κατά των εισαγγελικών λειτουργών. «Κατ’ εμέ το ζήτημα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εισαγγελείς. Δεν είναι δυνατόν οι εισαγγελείς να είναι παντογνώστες.» Όπως είπε, το ερώτημα αφορά τις υπηρεσίες και τους τεχνικούς συμβούλους που υποστηρίζουν τις εισαγγελικές αρχές. «Το ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται με τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των πράξεων».

«Τη Δευτέρα θα θέσω αυτά τα ερωτήματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και θα προτείνω συγκεκριμένους τρόπους δράσης», κατέληξε ο κ. Βαρτζόπουλος.

Αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις συνεχίζουν στη Δικαιοσύνη, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι πλέον τον λόγο έχει το δικαστήριο. «Θα δούμε τι θα αποφασίσει το ελληνικό δικαστήριο και τότε θα τα ξαναπούμε».