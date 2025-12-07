Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ψήφισε Εδώ
Υπουργείο Εργασίας: Πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 – Η παρουσίαση στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 83 φόροι

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στη Νέα Υόρκη ταξίδευσε το Rebrain Greece, που αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα στην εκδήλωση στο ξενοδοχείο Marriott Marquis New York στην Times Square, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την παρουσίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το 2019, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 83 φόροι.

