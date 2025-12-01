Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύχθηκε η θέση για τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή

Προκηρύχθηκε η θέση για τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της ως άνω θέσης, διαθέτοντες τα κατά νόμον 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης (email: [email protected]).

Αναλυτικά:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», η οποία συστάθηκε με το ν.5255/28.11.2025 (Α’219).

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον οικείο διαδικτυακό χώρο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103332974

E-mail: [email protected]