Υπουργείο Ανάπτυξης: Απλοποιείται η διαδικασία ενημέρωσης τιμών στο Παρατηρητήριο Καυσίμων

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέφερε πως παρατείνεται η υποχρέωση επανυποβολής δήλωσης τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

«Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η υποχρέωση επανυποβολής δήλωσης τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων παρατείνεται στις τριάντα (30) ημέρες, στις περιπτώσεις που η τιμή παραμένει αμετάβλητη — αντί της υποχρέωσης για εβδομαδιαία δήλωση που ίσχυε έως σήμερα» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ), ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προχωρά σε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του 2022 (Υ.Α. 106242/07.11.2022), απλοποιώντας τη διαδικασία δήλωσης τιμών υγρών και αερίων καυσίμων.

Η ρύθμιση έρχεται να δώσει λύση σε ένα δίκαιο αίτημα του κλάδου, με στόχο την αποφυγή της περιττής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τους επαγγελματίες του χώρου».