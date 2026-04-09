Σκληρό μήνυμα του ΥΠΕΞ στην Τουρκία: “Η μουσουλμανική μειονότητα είναι θρησκευτική, όχι εθνοτική”

Σκληρή απάντηση στην Τουρκία σχετικά με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ με σημερινή (9/4) του ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, «η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος».

«Στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες».

Μάλιστα το ελληνικό ΥΠΕΞ διευκρινίζει ότι η «Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».

Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι «η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της».

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές».

Τουρκία: Αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία για τους μουφτήδες

Να θυμίσουμε ότι την αμφισβήτησή της στη νόμιμη εκλογική διαδικασία εκλογής μουφτήδων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη εξέφρασε σε υψηλούς τόνους χθες, Μεγάλη Τετάρτη, η Άγκυρα.

Η δήλωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της “Τουρκικής Μειονότητας” της Δυτικής Θράκης, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα.



Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού “Μουφτήδων” με το πρόσχημα των “εκλογών”, που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της “Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Με την ευκαιρία αυτή, εφιστούμε για άλλη μια φορά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας εντός των συνόρων της.



Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας κατά των συμπατριωτών μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις και καλούμε τις ελληνικές αρχές να αντιστρέψουν την επίμονα λανθασμένη πορεία τους όσον αφορά την “Τουρκική Μειονότητα” της Δυτικής Θράκης.



Η Τουρκία, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της “Τουρκικής Μειονότητας” της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα», καταλήγει η δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.