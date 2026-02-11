ΥΠΕΞ για το μακελειό σε σχολείο του Καναδά: “Η Ελλάδα στο πλευρό της κυβέρνησης και του καναδικού λαού”

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό συμβάν στο Γυμνάσιο στην κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «X».

«Η Ελλάδα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Καναδά σε αυτήν τη στιγμή θλίψης», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά αιματηρή επίθεση σκοτώθηκαν δέκα άτομα, ανάμεσά τους και ο δράστης, που άνοιξε πυρ στο σχολείο κσι σε ένα σπίτι στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ.

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε νωρίς το απόγευμα και αφορούσε την παρουσία ενός δράστη που είχε ανοίξει πυρ στο σχολείο του Τάμπλερ Ριτζ. Όταν έφτασαν επί τόπου οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν έξι πτώματα, πέραν αυτού του ενόπλου.

Ένα έβδομο άτομο που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια η αστυνομία «εντόπισε έναν δεύτερο τόπο (…) που συνδέεται με την επίθεση, όπου βρέθηκαν νεκρά δύο άλλα θύματα σε μια οικία», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ο δράστης πέθανε «από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του».

Οι δημοτικές αρχές του Τάμπλερ Ριτζ ανακοίνωσαν ότι «καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τον πόνο που νιώθει απόψε η κοινότητά μας».

«Ήταν μια κατάσταση που εξελισσόταν ραγδαία (…) και η άμεση συνεργασία του σχολείου, των διασωστών και των κατοίκων διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην επέμβασή μας», σχολίασε ο Κεν Φλόιντ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μια φρικτή σκηνή», την οποία αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σχολείο. «Αυτή η ημέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη», σχολίασε.

Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.