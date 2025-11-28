Βουλή: Tους εθελοντές αιμοδότες τίμησαν το Κοινοβούλιο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Η Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τίμησαν σήμερα, σε ειδική εκδήλωση στην Ολομέλεια, τους εθελοντές αιμοδότες. Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε ότι ως γιατρός υπήρξε μάρτυρας της ακούραστης δράσης των αιμοδοτών, που πάντα πήγαζε από ένα ανιδιοτελές και βαθιά ανθρώπινο σύστημα αξιών.

Ευχαριστώντας δε από καρδιάς τους εθελοντές αιμοδότες σημείωσε: «Στον φωτεινό δρόμο του εθελοντισμού που έχετε χαράξει εσείς, όπως κι εγώ ως εθελοντής δότης οργάνων και ιστών, αξίζει να περπατήσει κάθε Έλληνας που θέλει να αποκαλείται πάνω απ’ όλα Άνθρωπος. Γιατί το μεγαλύτερο βραβείο που μπορεί να λάβει κάποιος στην πορεία του, δεν προέρχεται από ιδιότητες, αξιώματα και τελετές, αλλά από την ίδια τη ζωή και τους ανθρώπους της. Σε εσάς, λοιπόν, τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αξίζει αυτό το βραβείο ζωής».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο κ. Κακλαμάνης έστειλε επίσης το μήνυμα της προσφοράς ζωής από την εθελοντική αιμοδοσία, επισημαίνοντας: «Είναι πέντε λεπτά από τη ζωή μας για κάτι πολύτιμο και αναντικατάστατο: μόνο 450 ml από το αίμα που διατρέχει την ύπαρξή μας. Πέντε λεπτά για μια μεγαλειώδη πράξη που μπορεί να διαρκεί λίγο, αλλά αρκεί για να σώσει τη ζωή των συνανθρώπων μας. Αυτών που είναι αιματολογικοί και ογκολογικοί ασθενείς, τραυματίες, θαλασσαιμικοί ή έγκυες γυναίκες, που περιμένουν με αγωνία αυτά τα πέντε μόνο λεπτά» τόνισε.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε την καθοριστική προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών. Τους ευχαρίστησε δε θερμά για την προσφορά τους, δηλώνοντας συγκινημένος από τη συγκλονιστική δράση τους. Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα παρουσίας εθελοντών αιμοδοτών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ της Αττικής έχει κάνει μεγάλη διαφορά στην επάρκεια αίματος. «Πρόκειται να επεκτείνουμε το πρόγραμμα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας, καθώς είναι πραγματικά μεγάλη η διαφορά» ανέφερε. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε τέλος ότι χάρη στη συστηματική προσπάθεια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, φέτος τον Αύγουστο ομαλοποιήθηκε η ύπαρξη αίματος, όπου υπάρχουν μεγάλες πιέσεις λόγω τουρισμού. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, στον δικό της χαιρετισμό, ευχαρίστησε με τη σειρά της όλους όσοι στηρίζουν τις αιμοδοσίες υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και εξέφρασε την ευχαριστίες της για τη ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. «Η αιμοδοσία δεν είναι μόνο ζήτημα αλληλεγγύης, είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, είναι ζήτημα ζωής» τόνισε.



Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου, Αντώνιος Αυγερινός, στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι το αποτύπωμα του ΕΕΣ στην εθελοντική αιμοδοσία είναι χαραγμένο ανεξίτηλα επί σχεδόν ένα αιώνα. «Το 1935 καινοτόμος πρωτοποριακή υπηρεσία Κεντρικής Αιμοδοσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, καινοτόμα δράση του ΕΕΣ. Παρήχθη πρώτη φορά το 1939 συντηρούμενο αίμα, που είχε σημαντική προσφορά στη διάσωση στρατιωτών στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεργάζεται με 44 νοσοκομεία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα και το 2024 διεξήχθησαν 442 αιμοδοσίες και συνελέγησαν περίπου 16.000 μονάδες αίματος» κατέληξε ο δρ Α. Αυγερινός. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Ελένη Τσαγκάρη, στην παρέμβασή της, τόνισε ότι «όλοι υποκλίνονται μπροστά στην προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες για αίμα. Το μητρώο του ΕΚΑ έχει 426.000 αιμοδότες. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε νέους ανθρώπους και όσοι περισσότεροι μπορούν από τους Έλληνες, από 18 ως 65 χρόνων».



Τους εθελοντές αιμοδότες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκπροσώπησαν με χαιρετισμούς, ο παλαιότερος εθελοντής, Παναγιώτης Πονηρός, που έδωσε για πρώτη φορά αίμα το 1977, ο οποίος αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την αιμοδοσία τόσο από την αγωνιώδη αναζήτηση ασθενών για αίμα, όσο και σε πολεμικά πεδία, όπως στη Βοσνία όπου έζησε από κοντά τις μεγάλες ανάγκες.



Συγκινητικός ήταν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο χαιρετισμός του νεότερου εθελοντή αιμοδότη, Παναγιώτη Μαυραγάνη, που έδωσε αίμα με γονική συναίνεση τον Ιανουάριο του 2025 σε ηλικία 17 ετών. «Η αιμοδοσία δεν έχει χρώμα, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει ανταλλάγματα, είναι η πιο απλή απόδειξη ανθρωπιάς. Η λύση στο πρόβλημα επάρκειας αίματος δεν βρίσκεται στα θεσμικά όργανα, αλλά στους ίδιους τους ανθρώπους, στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, στην κατανόηση ότι η ζωή των ανθρώπων είναι υπόθεση όλων μας. Όλοι μπορούμε να γίνουμε η ελπίδα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζουμε, να γίνουμε η αλλαγή που οραματιζόμαστε», είπε ο Παναγιώτης Μαυραγάνης.



Ακολούθως απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνιο Αυγερινό, τιμητικές πλακέτες στον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη, στον υπουργό Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, στην υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έ. Ράπτη και στον επίτιμο πρόεδρο της ΠΟΣΕΑ, Χρήστο Πρωτόπαπα. Τιμητικούς επαίνους στους παριστάμενους εθελοντές αιμοδότες απένειμαν ο πρόεδρος της Βουλής, μέλη του προεδρείου της Βουλής και βουλευτές. Την εκδήλωση συντόνισε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, Τσαμπίκα Ιατρίδη.