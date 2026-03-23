Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Μεταφορών

Ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Πέρασαν επίσης, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άρθρα 41 (περί ανακλήσεων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ), 52 (Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό) και 67 (ηλεκτροκίνηση ταξί) με 158 θετικές ψήφους έναντι 132 αρνητικών, επί συνόλου 290 ψηφισάντων βουλευτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση και η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα με πράξεις, και όχι με λόγια, ότι έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τους επαγγελματικούς φορείς τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Κων. Κυρανάκης κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Κυρανάκης, που σημείωσε ότι υιοθέτησε προτάσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απάντησε εκ νέου στην κριτική επί των άρθρων που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση των ταξί, το ποινικό μητρώο των οδηγών ταξί και τις ρυθμίσεις για τα ΕΙΧ με οδηγό.

Για την υποχρεωτικότητα στην ηλεκτροκίνηση εξήγησε ότι αφορά μόνο την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, και ότι αυτοί που δεν την αξιοποίησαν έως τώρα είναι κάτω από 270 (οι υπόχρεοι δικαιούχοι επιδότησης). Μας είπαν ότι θέλουν ένα πρόγραμμα επιδότησης το οποίο θα είναι οριζόντιο, δεν θα έχει κριτήρια, δεν θα έχει γραφειοκρατία δεν θα έχει πολυπλοκότητα. Βρήκαμε τους πόρους και το κάναμε 20.000 ευρώ, που θα παίρνει ο κάθε υπόχρεος, από αυτούς τους 270, πριν να αγοράσει το όχημά του. ‘Αρα δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για δανειοδότηση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για κάποιο μεγάλο κεφάλαιο.. σημείωσε ο κ. Κυρανάκης τονίζοντας ότι αυτή η μετάβαση αφορά μόνο το 1%, και δεν είναι μια “βίαιη μετάβαση”, στο σύνολο του στόλου..

Ειδικά για το θέμα των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων είπε ότι το 2019 δεν υπήρχε σχεδόν κανένας φορτιστής. Και ότι το πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης ξεκίνησε από αυτή την κυβέρνηση της ΝΔ, και εφαρμόζεται κανονικά. Όσο για τον αριθμό των φορτιστών επανέλαβε ότι είναι σχεδόν 3.600 φορτιστές σε δημόσια σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για 270 ταξί! Δεν είναι αρκετοί προφανώς, και χρειάζονται κι άλλοι σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός που επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο εντάχθηκε και διάταξη για επιπλέον φορτιστές σε “πιάτσες”..

Απαντώντας σε «κάποιους επαγγελματίες συνδικαλιστές» ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να εξοντώσει οικονομικά το ταξί, κατέθεσε την εξέλιξη των τζίρων για φυσικά και νομικά πρόσωπα την τελευταία τριετία: Το 2022 ήταν 103.000 ευρώ, το 2023 ήταν 125.000 ευρώ και το 2024 ήταν 152.000 ευρώ και ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ήταν 18.000, 20.000, 23.000 ευρώ αντίστοιχα. «Αυτή είναι η εξέλιξη των τζίρων που κάνουν τα ταξί από αυτήν την ..τόσο καταστροφική κυβέρνηση για τον κλάδο τους, τα τελευταία τρία χρόνια» είπε χαρακτηριστικά.

Για τον κλάδο των ΕΙΧ με οδηγό είπε ότι εκπροσωπούν 25.000 εργαζομένους και ότι «δεν θα τους πετάξουμε ως σκουπίδια». Είναι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, και, όταν έχουν αυξηθεί οι αφίξεις τουριστών από τα 20 στα 40 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, (οι επισκέπτες αυτοί) χρειάζονται ένα τρόπο μετακίνησης. Είναι προφανές ότι πρέπει να βγούμε με μια ισορροπία είπε ο κ. Κυρανάκης, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν μπορεί μια πολιτική απόφαση, είτε της Βουλής είτε υπουργική, να εξαϋλώνει την αξία μιας άδειας στην οποία έχει επενδύσει ένας αδειούχος ταξί. Το σεβόμαστε αυτό [. . .] Αλλά προφανώς όταν υπάρχει μεγαλύτερος όγκος που πρέπει να εξυπηρετηθεί και να μετακινηθεί πρέπει να βρούμε λύσεις..»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το θέμα του Μητρώου, επανέλαβε ότι το μόνο που κάνει η νέα ρύθμιση είναι να προσθέτει τον “ξυλοδαρμό” σε μια σειρά αδικημάτων που ήδη προβλέφθηκαν με νόμο του 2012, και τα οποία επέφεραν ως ποινή την ανάκληση άδειας. «Ναι, είχαμε και την παρακώλυση συγκοινωνιών [. . .] Ωστόσο, ως μια κίνηση καλής θέλησης, (για) να μην υπάρχει καμία σκιά ότι θέλουμε να επηρεάσουμε κινητοποιήσεις, το δικαίωμα στην απεργία, οτιδήποτε ακούστηκε, το αποσύραμε» υπενθύμισε ο κ. Κυρανάκης.

Ακολούθως αναφέρθηκε σε μια σειρά προβλέψεων του νομοσχεδίου, που όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφιστούν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πληροφοριακό σύστημα οδικών μεταφορών και την ψηφιοποίηση των δεδομένων εκτέλεσης δημόσιου συγκοινωνιακού έργου των ΚΤΕΛ -εκεί που το κράτος πλήρωνε με δρομολόγια δηλωμένα στα χαρτιά – την πλατφόρμα που δεν αφήνει σε επιτήδειους ελεγκτές του ΟΣΥ να βάζουν στην τσέπη τα πρόστιμα, και το μέτρο για κοινωφελή εργασία σε αυτούς που βανδαλίζουν συρμούς του μετρό, του ηλεκτρικού και τα λεωφορεία.