Βουλή: Λιποθύμησε η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου – Διεκόπη η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο

Διακόπηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 15/10 η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Αφορμή στάθηκε το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε η βουλευτής και εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου.

Μάλιστα, ο τελευταίος έτρεξε άμεσα προς τα έδρανα για να δει την κατάσταση της υγείας της συναδέλφου του, ενώ στο σημείο κλήθηκε γιατρός, με την εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης να συνέρχεται μετά από λίγα λεπτά.