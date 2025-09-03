Βουλή: Κυρώθηκαν οι Συμφωνίες με ΔΟΜ και ΗΑΕ

Ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που προβλέπει την κύρωση δύο διακρατικών Συμφωνιών.

Η πρώτη αφορά την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ».

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά ενώ καταψήφισαν Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ και το ΚΚΕ μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

Η δεύτερη αφορά την «Κύρωση για τη παράταση της Συμφωνίας για τη συνέχιση της εφαρμογής της, μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου αυτής».

Την κύρωση της υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ την καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά και η ΝΙΚΗ μαζί με την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσαν «παρών».