Βουλή: Κατατέθηκη η τροπολογία Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία – Έρχεται αυστηρότερο πλαίσιο και βαριά πρόστιμα

Την τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εισάγοντας ένα σημαντικά αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο.

Η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια και στοχεύει στον περιορισμό της κυκλοφορίας όπλων και στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών.

Κεντρικό στοιχείο της τροπολογίας αποτελεί η μετατροπή της οπλοφορίας με όπλα και περίστροφα σε κακούργημα, ενώ αυστηροποιούνται και οι ποινές για τους άσκοπους πυροβολισμούς. Ειδικότερα, για κάθε περιστατικό μπαλωθιών προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Ανάλογες κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους επιτρέπουν τέτοιες πράξεις στους χώρους ευθύνης τους. Ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος, καθώς και ο διοργανωτής εκδήλωσης όπου σημειώθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί, αντιμετωπίζουν φυλάκιση έως δύο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αυστηροποίηση των ποινών στοχεύει «στην αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών, στον περιορισμό της κυκλοφορίας όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία

Κακουργηματική παράνομη οπλοκατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με σαφή ορισμό των κατηγοριών όπλων.

Κακουργηματική υποτροπή, με κάθειρξη έως 10 έτη, για όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα τελευταία δέκα χρόνια για κακούργημα του ν. 2168/93.

Επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως χρήση όπλων σε ζωοκλοπή, παράνομη βία ή εκβίαση.

Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περιπτώσεις έντονων αντιπαραθέσεων ή κινδύνου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης επικοινωνίας, προσέγγισης κατοικίας ή εργασίας, παράδοσης οπλισμού και υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ειδική διάταξη απαλλαγής ποινής για όσους παραδώσουν εκουσίως τον οπλισμό τους ενόψει αυστηρών ελέγχων.

Αναθεώρηση του πλαισίου αδειών σκοποβολής, με αυστηρότερη επανεξέταση των όρων χορήγησης.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως «οι μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστούν» και ανακοίνωσε ότι θα επεκταθούν οι χώροι όπου η οπλοκατοχή και οπλοφορία συνιστά κακούργημα. Στη λίστα θα προστεθούν κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, εμποροπανηγύρεις και γαμήλιες τελετές.