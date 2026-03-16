Βουλή: Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αντιβαλλιστικό και αντι-drone σύστημα ύψους 3 δισεκατομ. ευρώ – Αναβάθμιση των F-16

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε τη Δευτέρα (16.03) την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιμετώπισης drones, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια σημαντικού μέρους των πυραυλικών συστημάτων που θα συγκροτήσουν την αντιαεροπορική «ομπρέλα» με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πρόγραμμα που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3 δισ. ευρώ.

Έγκριση του προγράμματος και αναβάθμιση F-16

«Η κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα, καθώς και την αναβάθμιση των F-16», δήλωσε ανώτερη πηγή με άμεση γνώση του θέματος στο Reuters, επισημαίνοντας ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα σχεδιάζει να προχωρήσει στην αναβάθμιση επιπλέον 38 μαχητικών αεροσκαφών F‑16 Fighting Falcon έκδοσης Block 50, τα οποία αποκτήθηκαν τη δεκαετία του 1990, μετατρέποντάς τα στη σύγχρονη διαμόρφωση “Viper”.

Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ. Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες στο Reuters.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει σήμερα περίπου 150 αεροσκάφη F-16, από τα οποία περίπου 40 έχουν ήδη αναβαθμιστεί.

Σχέδιο εξοπλισμών ύψους 28 δισ. ευρώ έως το 2036

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διαθέσει συνολικά περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ένοπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης του στρατού μετά τη δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση της στρατιωτικής ισορροπίας με την Τουρκία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αναμένεται να τεθεί και προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), που αποτελεί το ανώτατο κυβερνητικό όργανο για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Αναβάθμιση φρεγατών και συντήρηση μεταγωγικών

Η επιτροπή έδωσε επίσης το πράσινο φως για την αναβάθμιση τεσσάρων παλαιότερων φρεγατών τύπου MEKO 200, καθώς και για συμφωνία συντήρησης των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C‑27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Ασπίδα του Αχιλλέα» και ενίσχυση της αεράμυνας

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε τονίσει ότι βασικός άξονας των εξοπλιστικών προγραμμάτων αποτελεί η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιμετώπισης εναέριων απειλών.

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και πυραυλικά συστήματα.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην παραγωγή των συστημάτων με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Υποδομές για τα F-35 στην Ανδραβίδα

Στα προγράμματα που συζητούνται περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδα, προκειμένου να ενταχθούν επιχειρησιακά τα μαχητικά F‑35 Lightning II.

Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».