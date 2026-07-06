Καλαφάτης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ΕΕ στη χρήση εργαλείων ΤΝ από νέους

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης έδωσε το παρών στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Θεσσαλονίκης.

“Δύο σπουδαίοι οργανισμοί με σύγχρονο προσανατολισμό και έντονο κοινωνικό πρόσημο ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα μνημόνιο συνεργασίας που αποτυπώνει ουσιαστικά το κοινό όραμά μας να “παντρέψουμε” την παραγωγή νέας γνώσης με την κοινωνία των πολιτών σε θέματα εκπαίδευσης, αστρονομίας, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τεχνολογικής εξέλιξης. Ουσιαστικά, σε μια προσπάθεια να αντιληφθούμε όλο και περισσότεροι πώς μπορούμε να κάνουμε ηθική χρήση των νέων τεχνολογιών, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ρομποτικής, της κβαντικής υπολογιστικής, τεχνολογίες που ολοένα και με πιο επιθετικό τρόπο μπαίνουν στη ζωή μας.

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Άρα, είναι σημαντικό να εξοικειωθεί η κοινωνία των πολιτών με την ορθή χρήση αυτών των τεχνολογιών και οι Έλληνες Πρόσκοποι, η Εφορεία των Προσκόπων της Θεσσαλονίκης να γίνει συνεργός και άμεσος εταίρος του ΝΟΗΣΙΣ σ΄αυτήν την προσπάθεια”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις του.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης σε χαιρετισμό του: “Σήμερα ανοίγει ένας ουσιαστικός δίαυλος συνεργασίας μεταξύ δυο οργανισμών που μοιράζονται κοινές αξίες και πεδία δράσης με επίκεντρο τη γνώση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια υπεύθυνων και ενεργών πολιτών”.

“Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από αυτή τη δράση και το σύστημα αξιών που υπηρετείτε”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης απευθυνόμενος στα στελέχη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. “Αντλώντας έμπνευση από μία ιστορική διαδρομή του Σώματος που μετρά πάνω από έναν αιώνα, από το 1910, και εκπροσωπώντας περισσότερους από 25 χιλιάδες νέες και νέους και προσκοπικές οικογένειες σε όλη τη χώρα, μεταλαμπαδεύετε αισιοδοξία και πίστη στις συλλογικές δυνάμεις. Ως υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, βρίσκεστε πάντα στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού, προσφέροντας τα μέγιστα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Ελλάδας. Γι’ αυτό και χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη

θέρμη τη σημερινή συνεργασία που ενώνει δύο σπουδαίους οργανισμούς με σύγχρονο προσανατολισμό και έντονο κοινωνικό πρόσημο”.

“Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για να εμπνεύσουμε τους νέους μας να σκεφθούν δημιουργικά και να καινοτομήσουν”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι: “Για εμάς στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα.

· Επενδύουμε δυναμικά στις υποδομές του μέλλοντος: Με εμβληματικά έργα όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», το AI Pharos, ο υπερυπολογιστής στη Δυτική Μακεδονία και το AI Nucleus εδώ στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούμε το ψηφιακό υπόβαθρο της επόμενης ημέρας.

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· Συνδέουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας: Δημιουργούμε τις κα-τάλληλες συνθήκες ώστε οι νέοι μας να μη χρειάζεται να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό, αλλά να μπορούν να δημιουργούν, να καινοτομούν και να προ-οδεύουν στην Πατρίδα μας.

· Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για ν΄αναβαθμίσουν τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό τους για τα επόμενα 30 χρόνια”.

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“Αυτή η προσπάθεια δεν αφορά λίγους, αλλά ολόκληρη τη χώρα”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας και στο ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. “Είναι στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης η Θεσσαλονίκη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και ν΄αναδειχθεί σ΄έναν πόλο ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές της αλλά και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό της προσωπικό”, ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

“Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι: “Η χώρα μας πρωταγωνιστεί πλέον ψηφιακά και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από νέους, με το εντυπωσιακό ποσοστό του 83,5%. Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι ένα ζωντανό εργαλείο δημιουργίας στον δρόμο για μια σύγχρονη, ισχυρή και ανταγωνιστική Ελλάδα, όπου η πρόοδος φέρνει απτή ευημερία για όλους”, επισήμανε ο Σταύρος Καλαφάτης.

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Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ Δρ. Αγοραστή Τόκα και ο Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Μπάμπουρας, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Χριστόφορου Μητρομάρα