Βουλή: Εφαρμόστηκε και στην “Ώρα του πρωθυπουργού” ο “χρονοκόφτης” – Πόσο διήρκησε η κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη

Λιγότερο από μία ώρα, αντί για μιάμιση όπως συνήθως, κράτησε η σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στο πλαίσιο της «ώρας του πρωθυπουργού», μετά την εφαρμογή, και σε αυτή τη διαδικασία, της νέας διάταξης του κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει το αυτόματο κλείσιμο του μικροφώνου, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αγόρευσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας, ολοκληρώθηκε εντός 55 λεπτών της ώρας, όταν, κατά το παρελθόν -κατά μέσο όρο- οι αντίστοιχες συζητήσεις κρατούσαν μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας διάταξης του Κανονισμού της Βουλής, εκτός από την πρόβλεψη για τον λεγόμενο «χρονοκόφτη», είχαν προβλεφθεί και αυξημένοι χρόνοι αγορεύσεων για τους ομιλητές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε στη διάθεσή του 13 λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του, ο κ. Μητσοτάκης 25 λεπτά για να απαντήσει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άλλα 7 λεπτά για τη δευτερολογία του, με τον πρωθυπουργό να διαθέτει άλλα 13 λεπτά για να ανταπαντήσει.

Κατά την έναρξη της αρχικής του τοποθέτησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κακλαμάνη «για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτοπειθαρχίας, ειδικά, στο βαθμό που, αυτοί οι περιορισμοί, αφορούν και τους πολιτικούς αρχηγούς».

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου, με τον κ. Ανδρουλάκη να εξαντλεί, μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου, τη δευτερολογία του.