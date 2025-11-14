Βιβλίο Τσίπρα: «Ας στείλει να με συλλάβουν!» λέει ο Βαξεβάνης μετά την απαγόρευση δημοσίευσης αποσπασμάτων της «Ιθάκης»

Ο πρόεδρος της υπηρεσίας Πρωτοδικείου όρισε προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg, έπειτα από την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media λόγω της δημοσίευσης αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην υπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Πρωτοδικών με την προσωρινή διαταγή του διατάσσει:

Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Η αντίδραση Βαξεβάνη

«Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του οίκου, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας» σχολίασε σε ανάρτησή του λίγη ώρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο Κώστας Βαξεβάνης. «Πρέπει να κατεβάσουμε το άρθρο, να απέχουμε από μελλοντικές δημοσιεύεις αποσπασμάτων του βιβλίου μέχρι να πάει στα βιβλιοπωλεία και να συμμορφωθούμε προς όλας τας υποδείξεις» προσθέτει στην ανάρτηση και συνεχίζει: «Διαφορετικά θα συλληφθώ και θα πληρώνω πρόστιμο 1.500 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα. Ο Τσίπρας ξέρει καλά πού μένω. Ας στείλει να με συλλάβουν» καταλήγει.