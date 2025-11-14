Βιβλίο Τσίπρα: Δικαίωση για τον εκδοτικό οίκο Gutenberg – Απαγορεύεται η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μέχρι την κυκλοφορία της “Ιθάκης”
Αποσύρονται τα αποσπάσματα της "Ιθάκης" από το Documento
Προσωρινή διαταγή, με την οποία γίνονται εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg, ο οποίος στράφηκε κατά της εκδοτικής εταιρείας “Documento Media” για τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη” εξέδωσε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει:
- άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου
- απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και
- απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.
Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026, οπότε και θα εξεταστεί ουσιαστικότερα η υπόθεση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.
