Βιβλίο Τσίπρα: Δικαίωση για τον εκδοτικό οίκο Gutenberg – Απαγορεύεται η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μέχρι την κυκλοφορία της "Ιθάκης"

Αποσύρονται τα αποσπάσματα της "Ιθάκης" από το Documento

Βιβλίο Τσίπρα: Δικαίωση για τον εκδοτικό οίκο Gutenberg – Απαγορεύεται η αναδημοσίευση αποσπασμάτων μέχρι την κυκλοφορία της “Ιθάκης”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:29

Προσωρινή διαταγή, με την οποία γίνονται εν μέρει δεκτά τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου Gutenberg, ο οποίος στράφηκε κατά της εκδοτικής εταιρείας “Documento Media” για τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη” εξέδωσε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει:

  • άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου
  • απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και
  • απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026, οπότε και θα εξεταστεί ουσιαστικότερα η υπόθεση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.

