Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις, στο οποίο εμπλέκονται πάνω από 1.290 ένστολοι και το οποίο φαίνεται να ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με 12.650.000 ευρώ.

Το κύκλωμα είχε στήσει κομπίνα με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου ένστολοι να εισπράττουν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν διαμείνει σε ξενοδοχεία ή καταλύματα.

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Ένα από τα βασικά πρόσωπα του κυκλώματος ήταν ο «Γιώργος», ο οποίος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με ένστολους σε προκαθορισμένα σημεία κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και στα δικαστήρια.

Σε αυτούς παρέδιδε φακέλους με εικονικά αποδεικτικά διαμονής, πάνω στους οποίους ήταν σημειωμένο το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη.

Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος της μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να προκάλεσαν ζημιά πάνω από 12,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σε ένα δεύτερο κύκλωμα φέρεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ένας αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, που συνελήφθη στα Ιωάννινα, μαζί με μια λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα». Στο γραφείο της τελευταίας πήγαιναν ένστολοι για να εξασφαλίσουν εικονικές αποδείξεις.

Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η «Μαρκέλλα» αποτελούσε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φιγούρα ανάμεσα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν πως παρατηρούσαν καθημερινά υπηρεσιακά αυτοκίνητα να σταθμεύουν μπροστά από το γραφείο της, με τους επιβαίνοντες να κατευθύνονται εντός αυτού. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως οι ουρές έξω από την πόρτα της ήταν τεράστιες.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, πως στην πρόσοψη του κτιρίου δεν υπήρχε κάποια πινακίδα που να δείχνει ότι λειτουργούσε λογιστικό γραφείο, αφού η επιφάνεια ήταν καλυμμένη από ένα μεγάλο αυτοκόλλητο, με βασικό σκοπό να μην κινήσουν υποψίες.

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Τα δύο κυκλώματα δρούσαν με αυτονομία, ενώ το κόστος για την παροχή των εικονικών παραστατικών ξεκινούσε από το ποσό των 150 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες έρευνες σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, καταλήγοντας στη σύλληψη 22 ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 8 ένστολοι.

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Την ίδια ώρα, η έρευνα έχει επεκταθεί σε δεκάδες ακόμη πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και ακόμη 17 δημόσιοι λειτουργοί. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία δικαστική υπάλληλος.