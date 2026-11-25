Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η κ. Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η έως σήμερα βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής, είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2023 με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

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Αναπληρωματικοί στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήταν η κα Αφροδίτη-Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη και ο κ. Διονύσιος Ασημακόπουλος.