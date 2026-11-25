Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου η Χριστίνα Βακάκη, μετά την παράσυρσή της από διερχόμενο αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, στη Βούλα.

Η 29χρονη κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Jumbo, Απόστολου Βακάκη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, μετά από αίτημα της οικογένειας, γιατί το νοσοκομείο διαθέτει την καλύτερη μικροχειρουργική κλινική άνω άκρου και κορυφαίους γιατρούς. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το χειρουργείο για τον αγκώνα. Υπενθυμίζεται ότι η 29χρονη έχει κατάγματα σε λεκάνη, αγκώνα, αστράγαλο.