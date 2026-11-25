Την αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας στην δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και άλλων πέντε κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την δήλωση παράστασης που υπέβαλε, κατά την έναρξη της δίκης πριν λίγες μέρες, το Δημόσιο κατά των κατηγορουμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενο ηθική βλάβη.

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Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου που τόνισε, ότι το πληττόμενο αγαθό είναι τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαπιστευμένος οργανισμός με διαχειριστικό ρόλο ευρωπαϊκών κονδυλίων χωρίς δική του ιδιοκτησία.

Η απόφαση αποβολής, προκάλεσε σφοδρή αντίδραση του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο οποίος προσέφυγε κατά της απόφασης. «Αλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας», είπε ο εκπρόσωπος του Δημοσίου.

Η προσφυγή απορρίφθηκε με ανάλογη εισαγγελική πρόταση

«Να απορριφθεί. Δόθηκε ο λόγος, δηλώθηκε η παράσταση, προβλήθηκαν αντιρρήσεις, έλαβε το λόγο η εισαγγελέας της έδρας και μετά εκδόθηκε η απόφαση. Επομένως τηρήθηκε η δικονομία, δε βλέπω κάποια πλημμέλεια», είπε η κ. Παπανδρέου στους δικαστές.

Η διαδικασία μετά την αποβολή του Δημοσίου, συνεχίστηκε με ενστάσεις που διατυπώνει η υπεράσπιση κατηγορουμένων. Στο δικαστήριο υποβλήθηκε ένσταση ακυρότητας του κατηγορητηρίου, καθώς και ένσταση αοριστίας.

Ο βουλευτής κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία από κοινού και ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ τελεσθείσα από κοινού.