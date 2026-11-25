Την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, με μείωση του κόστους παραγωγής, στήριξη των πραγματικών παραγωγών και ενίσχυση της μεταποίησης και της καινοτομίας, ανέδειξε από την Καβάλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του σε δύο σημαντικές παραγωγικές μονάδες του δήμου Παγγαίου.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», επισκέφθηκε το πρότυπο ελαιοτριβείο AGRISTON στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα) και το οινοποιείο Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι, όπου συνομίλησε με παραγωγούς και επιχειρηματίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής.

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Στο ελαιοτριβείο AGRISTON, παραγωγοί και μεταποιητές περιέγραψαν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με την έλλειψη εργατικών χεριών, τη γραφειοκρατία, το αυξημένο κόστος και την απουσία ρευστότητας να δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση ελαιοπαραγωγού, ο οποίος επισήμανε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι οι παραγωγοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και το απαραίτητο προσωπικό, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται διαρκώς. «Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε εργατικά χέρια. Κάνουμε προσπάθειες πολλές φορές να φέρουμε κόσμο, βρίσκουμε τείχος μπροστά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς, την ώρα που δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα ούτε ζήτηση για τη διάθεση του προϊόντος.

Αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την πίεση που δέχεται το εισόδημά τους, σημείωσε ότι «ο φρέντο είναι πιο ακριβός από ένα λίτρο λάδι», ενώ έκανε λόγο για παραγωγούς που παραμένουν απλήρωτοι ακόμη και για την περσινή σοδειά. «Η φετινή χρονιά ξεκίνησε και δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Όλοι ψάχνουν πώς θα πληρώσουν τα έξοδά τους, εργάτες, τράπεζες, ρεύματα, λιπάσματα, φάρμακα», υπογράμμισε, προειδοποιώντας: «κινδυνεύει η επιβίωσή μας».

Στα προβλήματα που τέθηκαν περιλαμβάνονται επίσης οι δυσλειτουργίες στις αγροτικές ενισχύσεις, οι καθυστερήσεις και τα ζητήματα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων με τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Απαντώντας στους προβληματισμούς των παραγωγών, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγέννηση της περιφέρειας. «Περισσότερη ποιότητα και περισσότερη καινοτομία σημαίνει καλύτερο εισόδημα για τον παραγωγό», σημείωσε, προσδιορίζοντας ως βασικές προτεραιότητες την μείωση του ενεργειακού κόστους, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, τη διαφάνεια στις ενισχύσεις και την προστασία της παραγωγής από την κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, πρότεινε την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων με προτεραιότητα στους πραγματικούς παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται φθηνότερη ενέργεια, ενώ τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών διαχείρισης νερού. Για τις αγροτικές ενισχύσεις είπε: «θέλουμε έναν σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί με διαφάνεια και όχι το ρουσφετομάγαζο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας». Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικότερα η αγροτική παραγωγή από ακραία καιρικά φαινόμενα.

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Κρασί και λάδι ως προϊόντα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο Κτήμα Βιβλία Χώρα, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την σημασία του κρασιού αλλά και του ελαιολάδου, κάνοντας λόγο για «δύο προϊόντα ταυτοτικά για την πατρίδα μας, δύο προϊόντα που έχουν μεγαλώσει πολλές γενιές και που δίνουν εξωστρέφεια στη χώρα μας». Επανέλαβε επίσης την ανάγκη στήριξης των παραγωγών, με μείωση του κόστους ενέργειας και μεταφορών, καλύτερη διαχείριση των υδάτων και αποτελεσματικότερη λειτουργία των μηχανισμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

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«Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να αναγεννήσει την ελληνική ύπαιθρο. Και η ελληνική ύπαιθρος θα αναγεννηθεί μόνο αν στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, τους μεταποιητές μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα και η καινοτομία μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερα εισοδήματα και να δημιουργήσουν προοπτική για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο τους.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τα μηνύματα που λαμβάνει από τις επαφές του με αγρότες και παραγωγούς, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε ως κυρίαρχο πρόβλημα το αυξημένο κόστος παραγωγής. «Τα λιπάσματα, τα τιμολόγια που αφορούν τα φάρμακα, η ενέργεια είναι δυστυχώς παράγοντες, συντελεστές παραγωγής που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι μη βιώσιμη», τόνισε με έμφαση.

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Αναφέρθηκε επίσης στις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, στις ενισχύσεις και στις αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα υπουργείο που θα λειτουργεί ως στρατηγείο για τον πρωτογενή τομέα, παρέχοντας στους παραγωγούς ουσιαστική ενημέρωση για τις καλλιέργειες που θα είναι ανταγωνιστικές τα επόμενα χρόνια.

«Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή χρειάζεται να υπάρχει, όραμα αναγέννησης του πρωτογενούς τομέα. Η Ελλάδα μπορεί», ανέφερε, καταλήγοντας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι που επενδύουν και παράγουν. «Πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες που παράγουν, τους Έλληνες που παλεύουν, τους Έλληνες που κοπιάζουν», σημείωσε, συνδέοντας την ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και την παραμονή των νέων ανθρώπων στον τόπο τους.

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Το βασικό διακύβευμα που αναδείχθηκε και στις δύο επισκέψεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε εξαγωγικές και καινοτόμες παραγωγικές μονάδες του δήμου Παγγαίου, είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, που θα εξασφαλίζει καλύτερο εισόδημα στους ανθρώπους της παραγωγής, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και θα δίνει προοπτική παραμονής και δημιουργίας στις νεότερες γενιές της ελληνικής υπαίθρου.