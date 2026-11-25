Αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών ανέβαζε ημίγυμνες φωτογραφίες στα social media
Τι καταγγέλλουν γονείς και μαθητές
Ένα απίστευτο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελίες γονέων και μαθητών για αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της Αττική.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο προφίλ του στα social media ο καθηγητής εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.
Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες και ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του αμέσως, ενώ έχει κληθεί να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.
Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει τονίσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.
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