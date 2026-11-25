Ένα απίστευτο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελίες γονέων και μαθητών για αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της Αττική.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο προφίλ του στα social media ο καθηγητής εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

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Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες και ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του αμέσως, ενώ έχει κληθεί να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει τονίσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.