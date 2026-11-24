«Το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι δεν είναι ένα κόμμα που μόνο καταγγέλλει ή μόνο υποδεικνύει αστοχίες, αλλά έρχεται και προτείνει και αυτές οι προτάσεις, σε μεγάλο βαθμό, αναγκάζουν την κυβέρνηση, έστω και επικοινωνιακά να κάνει πέντε πράγματα», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3.

Αναφερόμενος, αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς στον ρόλο της αντιπολίτευσης και στην ανάγκη να υπάρχει μία πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, σημείωσε ότι ρόλος της είναι να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα, να πετυχαίνει νίκες σε χρόνο ενεστώτα και να προσφέρει μια εναλλακτική που θα δίνει μια άλλη προοπτική. «Εμείς τώρα, με το πρόγραμμα μας για την παραγωγική Ελλάδα, θα γυρίσουμε όλη τη χώρα και θα δείξουμε το πώς συνδέεται ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας, η ναυπηγοεπισκευή, τα οινοποιεία, τα λιοτρίβια, η παραγωγή, η γαστρονομία και πως μπορεί να αναπτυχθεί», ανέφερε, μιλώντας για τους πρώτους σταθμούς του προγράμματος δράσεων «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», που παρουσιάστηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε τη θέση ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας απαιτεί διαβούλευση και συναινέσεις και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει τον δρόμο για την παραγωγική Ελλάδα.

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Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θέματα όπως είναι το δημογραφικό και το παραγωγικό μοντέλο, απαιτούν συναινέσεις, γιατί ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτές τις πολιτικές. Επεσήμανε πως η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για το πώς θέλουμε να είναι η χώρα στο μέλλον, απαιτεί διαβούλευση και κάλεσε προθέσεις. Σχολίασε ότι «δεν έχει δείξει η κυβέρνηση ως τώρα ότι διαβουλεύεται» και πως «η σημερινή κυβέρνηση ανακοινώνει και αν δεν ψηφίσεις σε κατηγορεί ότι δεν συναινείς». «Μα γιατί μας καλεί να συναινέσουμε σε κάτι το οποίο μόνοι τους αποφάσισαν χωρίς κανένα διάλογο; Η κουλτούρα διαλόγου είναι πολύ σημαντική», είπε.

Παρουσιάζοντας τις προγραμματικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, αναφέρθηκε στη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου και στον μετασχηματισμό του Υπερταμείου, με διαφορετική αποστολή και στόχο τη χρηματοδότηση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων. Μίλησε, επίσης, για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως εργαλείο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και για την προστασία της αγροτικής γης από τα funds και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις. Επέμεινε στην ανάγκη να εγκαταλειφθεί η μονοκαλλιέργεια του real estate και του τουρισμού και να δοθεί ξανά έμφαση στη γη και στη θάλασσα.

«Εμείς έχουμε ένα άλλο μοντέλο και θεωρούμε ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να μεγαλώσει και να έχουμε πιο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Θυμίζω ότι το 2019 ο πρωθυπουργός είχε βάλει ως στόχο το ρυθμό ανάπτυξης στο 4%. Δεν έφτασε ποτέ. Χαμηλή παραγωγικότητα, αρνητική δημογραφική προβολή και πολύ υψηλό και ανθεκτικό έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αυτά είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι θα ανατάξουμε αυτά και θα μπορέσουμε να έχουμε άλλο ρυθμό ανάπτυξης, να μεγαλώσει η πίτα για να μπορεί η πιο μεγάλη πίτα να μοιραστεί και δικαιότερα», υπογράμμισε.