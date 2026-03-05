Τσουκαλάς: «Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο»

«Καμία εμπλοκή, άρα και καμία χρήση των βάσεων της χώρας για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 98.4. Υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ πυξίδα είναι το διεθνές δίκαιο και πως τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να ασκείται η εξωτερική πολιτική είναι τα εθνικά μας συμφέροντα και συγκεκριμένες αρχές και αξίες. «Θέλουμε πάντα η χώρα μας να είναι παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας. Και θέλουμε ειρήνευση με διπλωματικές λύσεις», είπε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η στήριξη της Κύπρου αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της χώρας μας και ότι «είναι στρατηγική επιλογή η ενότητα του ελληνισμού και η προστασία του», ενώ προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν η παράταξη που υιοθέτησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα για την Κύπρο.

Αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη για «ανακριβείς» τοποθετήσεις επί του θέματος: «Δεν χρειάζεται να είναι καθηγητής νομικής κάποιος για να αντιληφθεί ότι η παραβίαση απορρήτου του τηλεφώνου ενός κορυφαίου υπουργού, που μπορεί να συμμετέχει στον ΚΥΣΕΑ, να συνομιλεί καθημερινά με τον πρωθυπουργό ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, συγκροτεί υπό προϋποθέσεις τα κακουργήματα των άρθρων 148 και 292α του Ποινικού Κώδικα». Τόνισε πως «αυτό που πρέπει να κάνει ένα πρόσωπο αν θέλει να συνδράμει τις Αρχές ως θύμα του Predator για να αποκαλυφθεί αν υπήρξε αυτό το ποινικό αδίκημα» είναι «να παραδώσει το κινητό του για να γίνει έλεγχος αν παραβιάστηκε, να καταθέσει αν πράγματι μπορεί να γνώριζε κρατικά απόρρητα που μπορεί να ενδιαφέραν κάποιους και εμπρόθεσμα να υποβάλλει έγκληση ή να παρασταθεί για υποστήριξη κατηγορίας». Σημείωσε ότι εν αντιθέσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό δεν το έκαναν «τα πολιτικά πρόσωπα που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και είναι κορυφαίοι υπουργοί» και πως αν το είχαν κάνει θα ήταν πολύ μεγαλύτερες οι ποινές.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «κανείς δεν πιστεύει ότι χωρίς πολιτική εντολή τέσσερις άνθρωποι αποφάσισαν να ελέγξουν το πολιτικό σύστημα» και πως «ή, λοιπόν, έχουμε ένα παρακράτος το οποίο λειτουργούσε με την ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου που ήθελε να έχει ασφυκτικό έλεγχο του πολιτικού συστήματος ή έδρασε στη χώρα μία κατασκοπευτική οργάνωση και η κυβέρνηση δεν έκανε τις ενέργειες που έπρεπε για να μάθουμε τι συμβαίνει».

Επανέλαβε ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα εξαντλήσει κάθε πολιτικό και νομικό περιθώριο «για να φτάσουμε στην αλήθεια», παραθέτοντας τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ή και που έχει προαναγγείλει σε νομικό και πολιτικό επίπεδο. «Ένας πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται να μη θέλει καν να υπάρξουν απαντήσεις, επιλέγει το δικαίωμα της σιωπής. Όπως τηρεί σιγή ιχθύος και για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική υστέρηση της χώρας, τη συνεχή προσβολή των θεσμών, τα συνεχόμενα σκάνδαλα», προσέθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο «πάρτι των απευθείας αναθέσεων όπως αυτό αποκαλύφθηκε από την έντυπη έκθεση του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon», λέγοντας πως «τα τελευταία πέντε χρόνια έχει καταβληθεί 1,5 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, πέντε φορές παραπάνω από τα κονδύλια που δαπανιούνταν για αντίστοιχες πριν αναλάβει η ΝΔ». «Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ΕΚΑΣ, για 13ο μισθό, για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων», υπογράμμισε. «Ξέρετε ότι μια από αυτές τις εταιρείες που έχουν λάβει μεγάλα ποσά είναι εταιρεία η οποία είχε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», σχολίασε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. «Η κυβέρνηση, όταν δεν της αρέσει η ερώτηση, δεν απαντάει καν και περιμένει να περάσει το χρονικό διάστημα να ξεχαστεί. Υπήρξε χθες συγκεκριμένη αναφορά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σε μια εταιρεία σε σχέση με τους αποδήμους. Θα έχουμε απάντηση από την κυβέρνηση;», ανέφερε.