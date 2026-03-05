Στην Κύπρο ο ΥΠΑΜ της Βρετανίας: «Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μένει σταθερή απέναντι στις απειλές του Ιράν»

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζόν Χίλι, βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (05/03) στην Κύπρο, έπειτα από την επίθεση του ιρανικού drone στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου.

Με τον Κύπριο ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, συναντήθηκε ο Τζον Χίλι, και συζήτησαν σχετικά με την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση στη βρετανική βάση της Κύπρου. Το μήνυμα πως η φιλία και η συνεργασία των δύο χωρών στέκεται απέναντι στις πρακτικές και τις απειλές του Ιράν, έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στο Χ, ο Τζον Χίλι έγραψε: «Η από μακρού φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερή απέναντι στις ιρανικές απειλές», και τη συνόδευσε με φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον Κύπριο ομόλογο του.

Πρόσθεσε ότι συζήτησε μαζί του «την ενίσχυση από το Ηνωμένο Βασίλειο της αντιαεροπορικής μας άμυνας ώστε να προστατευθεί η κοινή μας ασφάλεια».

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ March 5, 2026

Η στάση της Βρετανίας

Η έκτακτη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση των Εργατικών, υπό τον Κιρ Στάρμερ, δέχεται επικρίσεις τόσο από την κυπριακή ηγεσία όσο και από τη συντηρητική αντιπολίτευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, για καθυστερήσεις στην αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων με στόχο την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων στο νησί.

Εκτός του πλήγματος του drone στην πίστα της βάσης του Ακρωτηρίου την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, δύο ακόμη drone κατά της αεροπορικής βάσης αναχαιτίσθηκαν την Δευτέρα.

Το βράδυ της Δευτέρας (02/03) κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι το drone το οποίο έπεσε στην πίστα της βάσης είχε εκτοξευθεί από τον Λίβανο «πιθανόν» από την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το drone, τύπου Shahed, «δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν».

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρεσβευτής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Κυριάκος Κούρος εμφανίστηκε «απογοητευμένος» από τις περιορισμένες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προς τον κυπριακό λαό μετά την εκτόξευση των drone.

Παράλληλα, κάλεσε τις βρετανικές αρχές «να συνεργασθούν περισσότερο» με τις κυπριακές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν».

Σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, ο οποίος δημοσιοποίησε σε ανάρτησή του στο Χ τα στρατιωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί, αεροσκάφη Typhon και F-35 της RAF συμμετέχουν στην προστασία της περιοχής. Επιπλέον, ελικόπτερα Wildcat οπλισμένα με πυραύλους Martlet αναμένονται «τις προσεχείς ημέρες» στην Κύπρο, όπως πρόσθεσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

Αντιθέτως, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, την αποστολή του οποίου ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δεν θα μπορέσει να αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ παρά «την επόμενη εβδομάδα» και θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται.

«Το μοναδικό πλοίο που στέλνουμε, το HMS Dragon, παραμένει στο Πόρτσμουθ. Δεν είναι αρκετό», δήλωσε χθες η επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Τόρις Κέμι Μπέιντενοκ εγκαλώντας τον Κιρ Στάρμερ στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Σήμερα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει στην Κύπρο φρεγάτα σε αποστολή «προστασίας». Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα συνοδεύει η ισπανική φρεγάτα, καθώς και τα ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Η Ιταλία ανακοίνωσε επίσης την αποστολή ναυτικών στρατιωτικών μέσων για την άμυνα της Κύπρου μαζί με την Γαλλία και την Ολλανδία.