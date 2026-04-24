Τραμπ: Το Ιράν θα υποβάλει προσφορά με στόχο την ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων

Το δικό του μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Reuters τόνισε ότι το Ιράν σχεδιάζει να υποβάλει μια προσφορά που θα αποσκοπεί στην επίλυση των αμερικανικών απαιτήσεων.

«Κάνουν μια προσφορά και θα δούμε», λέει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν αναφέρει ότι μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στην Ισλαμαμπάντ.

Ο Αραγτσί έγινε δεκτός από τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους κατά την άφιξή του.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αραγτσί αναμένεται να συναντηθεί με την ανώτερη ηγεσία του Πακιστάν για να συζητήσει τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.