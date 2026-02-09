Τσουκαλάς: «Η ΝΔ έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρια των funds και των servicers»

«Θα πάρει πρωτοβουλίες άμεσα η κυβέρνηση ώστε να βγάλει εγκύκλιο για να σταματήσει και να τερματιστεί αυτή η καταχρηστική πρακτική; Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει το λόγο που, ενώ υπήρχε η ερμηνεία αυτή στον αρχικό νόμο και αποφάσεις ειρηνοδικείου πρωτόδικες και του Αρείου Πάγου – δεν ήρθε δηλαδή ως κεραυνός εν αιθρία -, εκείνη αρνιόταν τις τροπολογίες» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας το πρωί στον Σκάι.

Πρόσθεσε ότι ως ΠΑΣΟΚ «έχουμε καταθέσει και άλλες δύο τροπολογίες, για την απαλλαγή σε ένα βαθμό της ευθύνης εγγυητών και για την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τη δυνατότητα του οφειλέτη να σώσει το σπίτι του. Διέλυσε τους δανειολήπτες. Αυτή την στιγμή, έχουμε οφειλές με 15 χρόνια τόκους και καταχρηστικά πανωτόκια και το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισ., στον εξωδικαστικό που διαφημίζει η κυβέρνηση έχουν ρυθμιστεί 16 δισ. Ενώ τα funds, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, προγραμματίζουν 70.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο, εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν σε εφορία και ταμεία και στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν μπει 53.000 και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γι’ αυτό».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πώς «πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, που με την πολιτική της δημιουργεί μία νέα γενιά “κόκκινων” δανείων» ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι: «Ή η χώρα θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος ή το ιδιωτικό χρέος θα αφανίσει την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρι των funds και των servicers».