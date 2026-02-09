ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της “Επιτροπής Διεύρυνσης” – Δείτε όλη τη λίστα

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα 44 ονόματα της «Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με στόχο το άνοιγμα προς ευρύτερους χώρους και να φέρει νέα στελέχη ή ακόμα και πρόσωπα που έφυγαν πίσω στο κόμμα.

Στη συγκεκριμένη επιτροπή περιλαμβάνονται οι πρώην υπουργοί Γιάννης Πανούσης και Μάρκος Μπόλαρης, η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου, καθώς και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεωργία Γεννιά και ο Γιάννης Καραγιάννης.

Επίσης, στον κατάλογο βρίσκονται και τα ονόματά των πρώην υπουργών και υφυπουργών Ροδούλας Ζήση, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Φώτη Χατζημιχάλη αλλά και του πρώην μέλους της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Καρκούλια.

Δείτε όλα τα ονόματα της επιτροπής διεύρυνησης του ΠΑΣΟΚ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Τάτσης Άγης, Δικηγόρος Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι στην ίδια επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι:

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης – υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης – πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος – Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος – Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος – Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης – Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας – Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης – Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος – Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος – Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος – Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος – Συνδικαλιστικός χώρος

Τις ανακοινώσεις έκαναν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.