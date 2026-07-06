ΠΑΣΟΚ: “Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα συνοδεύει τον πρωθυπουργό ο κ. Ντόκος;”

Για αποσάθρωση «όλου του αφηγήματος ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία» μέσα σε ένα τριήμερο, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN, αναφερόμενος στην υπόθεση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «φαίνεται ότι ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας έδινε ραπόρτο στον υποτιθέμενο Ουκρανό ομόλογό του για πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του να ενημερώνει και παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας». Σημείωσε ότι «σε λίγες μέρες έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα» και «ακούγεται ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά Καάν. Είναι ανοιχτό και το θέμα των F-35 και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνολική εξέλιξη». «Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, θα συνοδεύεται ο πρωθυπουργός από τον κ. Ντόκο;», ρώτησε.

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Σχολιάζοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «το είπε χθες ο κ. Μαρινάκης. Εδώ όμως συνέβη στον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε αυτόν που έχει την ευθύνη για τα πρωτόκολλα». Πρόσθεσε δε, ότι «όπου συνέβη σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα» και ρώτησε αν εδώ θα βγει πόρισμα. «Βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε ρητά, στη μισή μέρα που είχε περάσει, “δεν διέρρευσε τίποτα”. Το ξέρει; Έκανε έρευνα ο κ. Μαρινάκης; Εδώ φαίνεται να θέλει η κυβέρνηση να κουκουλώσει μια υπόθεση», είπε.

Αναφορικά με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και τους λόγους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του κ. Ντόκου, ο εκπρόσωπος του κόμματος τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Τουρκία βάζει το θέμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” και έχει τη λογική να το κάνει εσωτερικό δίκαιο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε σχέση με το ΝΑΤΟ, από τα στρατηγεία που έχουν αποφασιστεί μέχρι το ζήτημα των κινητήρων και των F-35». «Όταν έχουμε όλα αυτά τα θέματα», σημείωσε, «μια προκλητικότητα, ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, το να φαίνεται ότι ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας είναι γενικός γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας είναι, κατά τη γνώμη μας, πρόβλημα». Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «πρέπει ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει, για να μην δίνεται η εντύπωση, και στους εταίρους μας και στις άλλες χώρες, ότι η χώρα μας μπορεί να είναι ευάλωτη σε πιο σύνθετους στόχους ενδεχομένως».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει ένα δίπολο βάζοντας απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και θέτοντας στο περιθώριο το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το είδαμε με τις διχαστικές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως του κ. Κυρανάκη, σε σχέση με το τραγικό συμβάν, τη δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστορα». «Ενώ όλα τα κόμματα καταδίκασαν, και έπρεπε να υψωθεί -και υψώθηκε- ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης, είδαμε την κυβέρνηση να εξαπολύει επιθέσεις. Κυρίως για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι υπάρχουν άλλου τύπου δίπολα στη χώρα και ότι βρισκόμαστε στον εμφύλιο ή στον εθνικό διχασμό», ανέφερε. Τόνισε ότι «ενώ βρισκόμαστε στο 2026, με την ακρίβεια να μας τσακίζει στα σούπερ μάρκετ, με τη χώρα μας να είναι 3η σε πληθωρισμό στις χώρες του ΟΟΣΑ, μόνο η Τουρκία και η Κολομβία μας ξεπερνούν».