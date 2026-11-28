Την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές θέτει ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι, αν η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί ξανά πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στην αντιπολίτευση. Σε συνέντευξή του στην Political, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος επανέλαβε ότι η απόφαση του συνεδρίου αποκλείει κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ.

Η απόφαση του συνεδρίου και η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείς για τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι υπάρχει χώρος για διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του κόμματος και ότι όλα τα στελέχη οφείλουν να σέβονται τη συλλογική απόφαση. Είχε ήδη δηλώσει ότι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση προϋποθέτει εκλογική πρωτιά και πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

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Ο ίδιος εκτίμησε ότι και άλλα κόμματα που θα πραγματοποιήσουν συνέδριο το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, θα αποκλείσουν τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο στόχος πριν από την προεκλογική περίοδο

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε τη δυσκολία της διεκδίκησης της πρώτης θέσης με τους σημερινούς συσχετισμούς. Έθεσε ως στόχο να έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση του προγράμματος τους επόμενους μήνες και να έχει συζητηθεί σε κάθε περιφέρεια πριν από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο ερώτημα γιατί η κυβερνητική φθορά δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη δημοσκοπική άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν σταδιακή ενίσχυση του κόμματος. Εκτίμησε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι ψηφοφόροι θα κρίνουν πιο άμεσα τις προτάσεις των κομμάτων για το εισόδημα, τη δημόσια υγεία και τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι.

Οι προτάσεις για εισόδημα, πρώτη κατοικία και ΕΣΥ

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και ελέγχου της αγοράς. Για το ιδιωτικό χρέος, έδωσε έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στις βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών και στους αυστηρότερους κανόνες για τα funds. Στις προτεραιότητες του κόμματος ενέταξε επίσης την προσιτή στέγη και τη στήριξη του ΕΣΥ.

Στο πεδίο της ανάπτυξης, επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα παραγωγικό μοντέλο που συνδέει την τοπική παραγωγή με τις επενδύσεις. Όπως είπε, η σύνδεση της μεταποίησης και της αγροτικής οικονομίας με την έρευνα και την καινοτομία πρέπει να οδηγεί σε καλύτερες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα.