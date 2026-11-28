Άγνοια για τη σεξουαλική εκμετάλλευση που κατήγγειλε η 15χρονη στο Αγρίνιο δηλώνει μέσω του συνηγόρου του ο πατέρας της, ο οποίος κατηγορείται για μαστροπεία. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι οι γονείς έμεναν κατά διαστήματα χωριστά και ότι εκείνος απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα από το σπίτι. Ο συνήγορός του ανέφερε ότι θα ζητήσει να εξεταστούν οι χειρόγραφες σημειώσεις που αποδίδονται στην ανήλικη, καθώς και να απομαγνητοφωνηθούν οι σχετικές κλήσεις στη γραμμή 1056.

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του πατέρα

Ο δικηγόρος του πατέρα, Νικόλαος Καζαντζής, υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση ούτε συμμετοχή στα περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αμφισβήτησε επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκαν οι σημειώσεις της 15χρονης και είπε ότι θα ζητήσει γραφολογική εξέταση.

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Στη δική της κατάθεση παρουσία παιδοψυχιάτρου, η 15χρονη κατήγγειλε συστηματική σωματική βία από τους δύο γονείς της και απέδωσε στη μητέρα της κεντρικό ρόλο στη σεξουαλική εκμετάλλευσή της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ένας από τους άνδρες που κατηγορούνται για πράξεις σε βάρος της ανήλικης φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της.

Την Κυριακή οι απολογίες – Στην έρευνα και τα ψηφιακά πειστήρια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους οι δύο γονείς και έξι ακόμη άνδρες. Ο συνήγορος του πατέρα ανέφερε ότι ο εντολέας του θα παρουσιαστεί στις 12:00.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στην έρευνα θα εξεταστούν και ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα. Κατά την ίδια, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι αδικήματα σε βάρος της ανήλικης φέρεται να διαπράττονταν τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Ο ακριβής χρόνος έναρξης παραμένει υπό διερεύνηση.

Τι έγινε μετά τις αναφορές του 2020 και του 2024

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε διαβιβάσει στις Αρχές δύο αναφορές για την ανήλικη, το 2020 για σωματική κακοποίηση και το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την πρώτη αναφορά στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου επισκέφθηκαν το σπίτι και κατά την επίσκεψη δεν εντόπισαν στοιχεία που να τους προκαλέσουν ανησυχία. Η Αστυνομία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει στο παρελθόν σχετική εισαγγελική παραγγελία για το παιδί.

Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον με εισαγγελική εντολή και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.