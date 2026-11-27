Στη σημερινή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε 932.652 δικαιούχους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμευόμενος ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης θα συνεχιστούν.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επιστροφή ενοικίου «έμπρακτη, μόνιμη στήριξη της Πολιτείας προς τα ελληνικά νοικοκυριά», συνδέοντας τις επόμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στεγαστική κρίση με τη θετική πορεία της οικονομίας και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

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Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, οι φετινοί δικαιούχοι είναι κατά 46.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι, ενώ 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια εισέπραξαν το διπλάσιο ποσό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο μέτρο μειώνει την ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών για στέγη κατά 8% έως 16%, προσφέροντας ανακούφιση απέναντι στις αυξήσεις των τελευταίων ετών, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποτελούν πλέον πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

«Ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί. Απαντά, ωστόσο, σε μία άμεση ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, παραπέμποντας στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», στους περιορισμούς στην Golden Visa και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και στα φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των μακροχρόνιων μισθώσεων.

«Παρά τις δυσκολίες, λοιπόν, οι δράσεις μας για μία πιο προσιτή στέγη συνεχίζονται, χάρη στη θετική πορεία της οικονομίας – και πάντα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος, όπως ανέφερε καταλήγοντας, είναι «σταδιακά, το πλεόνασμα της συλλογικής μας ανάπτυξης να γίνεται μέρισμα ευημερίας για όλο και περισσότερους πολίτες».