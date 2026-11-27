Η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ο επαναπατρισμός Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που περιορίζει την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, ήταν τα βασικά σημεία συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην τηλεόραση του «ΑΝΤ1».

Ως προς την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, η υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των 400 ευρώ που έλαβαν πριν από λίγες ημέρες οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, αλλά και στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που είχε επιβάλει ο νόμος «Τσίπρα-Κατρούγκαλου».

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Για την ενίσχυση των 400 ευρώ, η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι είχε ξεκινήσει από το ποσό των 250 ευρώ και αρχικά αφορούσε περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους, στη συνέχεια αυξήθηκε στα 300 ευρώ και, τελικά, στα 400 ευρώ για 2,2 εκατ. συνταξιούχους.

«Η δική μας βούληση είναι να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα, όσο περισσότερο γίνεται, αλλά εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Εάν με ρωτούσατε πριν από έναν χρόνο, αν θα ήμασταν σε θέση να δώσουμε 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους, θα σας έλεγα, δεν γίνεται, γιατί δεν είχαμε τότε δημοσιονομικό περιθώριο», είπε η υπουργός Εργασίας και εξήγησε ότι πλέον έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικό περιθώριο, λόγω των φορολογικών εσόδων, αλλά και των εσόδων από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

«Όσο περισσότερα είναι τα έσοδα, αυτό μας δίνει χώρο να επιστρέψουμε μέρισμα στην κοινωνία», σημείωσε η κ. Κεραμέως και, στη συνέχεια, τοποθετήθηκε για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας, η οποία, όπως και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κατέστη εφικτή, λόγω των εσόδων από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Ειδικά, για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, υπενθύμισε ότι αρχικά είχε συγκεντρώσει σωρεία αντιδράσεων, ωστόσο αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για την αγορά εργασίας. Όπως τόνισε, η χρήση της προστατεύει τον εργαζόμενο, καθώς διασφαλίζει ότι αμείβεται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας του, εξυγιαίνει την αγορά εργασίας και δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πράγματα στην αγορά εργασίας έχουν αλλάξει. Από το δεν βρίσκω δουλειά που είχαμε, με 18% ανεργία και ακόμα υψηλότερη τα χρόνια της κρίσης, έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή σε μια ανεργία που είναι στο 7,6%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών. Η χώρα μας σήμερα έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλανδία, η Γαλλία και η Εσθονία», σχολίασε η υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών, επισημαίνοντας ότι ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί κατά 42%, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται στα 1.535 ευρώ.

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Η υπουργός υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στην ενίσχυση των αποδοχών, σημειώνοντας ότι, από τον Φεβρουάριο, οπότε και ψηφίστηκε η Κοινωνική Συμφωνία, έχουν υπογραφεί 161 νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Γιατί ο μοναδικός τρόπος για να επηρεαστεί η αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, στον μέσο μισθό, δεν μιλώ για τον κατώτατο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Εκεί μπήκε αυτό το πλαίσιο και πλέον ολοένα και περισσότεροι κλάδοι και είναι προς τιμήν τους, κάθονται στο τραπέζι, συζητούν και πλέον συνάπτουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 473.000 από τους 770.000 συμπολίτες μας που έφυγαν από τη χώρα έχουν επιστρέψει, ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 61%. Η υπουργός αναφέρθηκε στη νέα δράση του «Rebrain Greece» που πραγματοποιείται αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στο Μόναχο, με τη συμμετοχή 35 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, οι οποίες προσφέρουν 500 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Υπενθύμισε δε τη μεγάλη ανταπόκριση που σημείωσε η προηγούμενη δράση στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχαν 3.107 Έλληνες πολίτες.

«Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η απόφαση είναι των συμπολιτών μας, τους συμπατριωτών μας», τόνισε η υπουργός.

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Αναφερόμενη στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η κ. Κεραμέως σημείωσε: «Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα μας που δουλεύουν στις λεγόμενες πλατφόρμες. Ας πούμε διανομής φαγητού. Εκεί κάθε πτυχή της εργασιακής σχέσης, τι διανομές αναλαμβάνω, τι αμοιβή έχω, αν προάγομαι, αν λύεται η συνεργασία, αποφασίζεται σε κάποιον βαθμό από έναν αλγόριθμο. Ερχόμαστε σε αυτό το νομοσχέδιο και κάνουμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ρίχνουμε φως σε αυτό το μαύρο κουτί που λέγεται αλγόριθμος. Τι λαμβάνει υπ’ όψιν αυτός ο αλγόριθμος; Μετράει ψυχοκοινωνικές καταστάσεις, βλέπει τι μηνύματα στέλνω. Μετράει τον χρόνο απόκρισής μου σε ένα κάλεσμα για μία νέα δουλειά. Τι μετράει; Άρα, το πρώτο είναι να πέσει φως για την προστασία του εργαζομένου. Να ξέρουμε τι λαμβάνει υπ’ όψιν ο αλγόριθμος. Το δεύτερο είναι σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως ας πούμε η λύση συνεργασίας, να είναι υποχρεωτική η ανθρώπινη εποπτεία. Δηλαδή να υπάρχει άνθρωπος, φυσικό πρόσωπο, το οποίο ακριβώς να λαμβάνει αυτήν την απόφαση».

Η υπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και κάθε μεγάλη βιομηχανική επανάσταση, επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Κάποιες δουλειές αλλάζουν και άλλες πολλές δημιουργούνται. Υπενθύμισε μάλιστα την κινδυνολογία που είχε εκφραστεί με την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αγορά εργασίας, η οποία τελικώς διαψεύστηκε με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.

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«Τι μας λένε όμως οι μελέτες; Μας λένε ότι πράγματι θα αλλάξουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν συνολικά στον κόσμο 70 εκατ. περισσότερες νέες θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο, προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά να αποβεί προς όφελος όλης της κοινωνίας και όχι μόνο μίας μικρής μερίδας, είναι η συνεχής αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσθέτοντας: «Τώρα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τρέχουμε ένα πρόγραμμα γι’ αυτούς που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία: συνεργεία, γκαράζ κτλ. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί; Κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τι κάνουμε λοιπόν; Παίρνουμε αυτούς τους εργαζομένους και χαράσσουμε έναν ατομικό οδηγό για την επανακατάρτισή τους. Πώς πρέπει δηλαδή να επανεξειδικευτούν, προκειμένου να είναι πιο δυνατοί στον κλάδο τους με τις αλλαγές αυτές που επέρχονται. Αυτό σιγά-σιγά θα γίνεται σε όλους τους κλάδους. Άρα, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω θα αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας, που την χρειαζόμαστε».

Καταλήγοντας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμο να επενδύσει κράτος και ιδιωτικός τομέας στη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων. «Το θεωρώ μείζονος σημασίας αυτό, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να διαχυθεί αυτό το όφελος της τεχνητής νοημοσύνης οριζοντίως στην ελληνική κοινωνία».