Το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσουν οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Οι συνήγοροί τους έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αριθμεί περίπου 10.000 σελίδες.

Ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας θα βρεθούν ο εκδότης των «Παραπολιτικών» Γιάννης Κουρτάκης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΧΑΝ Παναγιώτης Μούργος, ο μέτοχος και μέλος του ΔΣ της εταιρείας Απόστολος Μούργος και ο πρόεδρος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλος Ραβάνης.

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Οι τέσσερις οδηγήθηκαν την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή υπηρεσίας, καθώς απουσίαζε η αρμόδια ανακρίτρια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι τις απολογίες τους, που έχουν προγραμματιστεί για τις 12:00, παραμένουν υπό κράτηση στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τέσσερις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, και οι τέσσερις κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σε έναν από τους κατηγορουμένους αποδίδεται επιπλέον η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Τρεις από τους τέσσερις αντιμετωπίζουν επίσης τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμβάσεις για 248 πολυκέντρα και οι δεσμεύσεις περιουσίας

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Οι εισαγγελείς εξετάζουν πώς καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, πώς ανατέθηκαν οι συμβάσεις και αν οι τιμές αγοράς του εξοπλισμού ήταν υψηλότερες από εκείνες της αγοράς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025. Τον Ιούλιο του 2026 οι έλεγχοι εντάθηκαν, με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να αναζητεί ψηφιακά αρχεία, εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις με εταιρείες επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε την εννεάμηνη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κατηγορουμένων, καθώς και προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Τι απαντούν ο Κουρτάκης και οι αδελφοί Μούργου

Μετά τη σύλληψή του την Πέμπτη, ο Γιάννης Κουρτάκης δήλωσε ότι δεν έχει τελέσει παράνομη πράξη και υποστήριξε ότι οι συναλλαγές αφορούσαν νόμιμες διαφημιστικές καταχωρίσεις με παραστατικά.

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Ο Νίκος Βιτώρος, συνήγορος του Παναγιώτη και του Απόστολου Μούργου, δήλωσε ότι οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες. Υποστήριξε επίσης ότι η διαγωνιστική διαδικασία της ΤΕΧΑΝ είχε κριθεί νόμιμη από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.