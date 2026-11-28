Την παρέμβαση του εισαγγελέα Μεσολογγίου προκάλεσε η καταγγελία 18χρονης με αναπηρία για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα αναφέρει στην καταγγελία της ότι υπέστη κακοποίηση από τα αδέλφια της.

Εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για τη 18χρονη

Σύμφωνα με το Tempo24, ο εισαγγελέας Μεσολογγίου έδωσε εντολή να βρεθεί κατάλληλος χώρος φιλοξενίας για τη 18χρονη, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε.

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Τι έδειξε ο αρχικός έλεγχος

Η 18χρονη μεταφέρθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο Αγρινίου για εξετάσεις. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό. Αναμένεται να ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την καταγγελία για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Στην Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της χωριστής υπόθεσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, για την οποία είχαν διαβιβαστεί αναφορές στις Αρχές ήδη από το 2020.