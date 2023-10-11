Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στάθηκε στις «παράνομες παρακολουθήσεις που προσβάλουν τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου».

«H χρήση και εξαγωγή παράνομων λογισμικών από κυβερνήσεις για την παρακολούθηση κατά το δοκούν, πολιτικών αντιπάλων και κρατικών λειτουργών, ακυρώνει και προσβάλλει τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ανέφερε στην ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του κατά της ελληνικής κυβέρνησης καταλογίζοντας της εκτός από τις παρακολουθήσεις και προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ ζήτησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβει δράση.

Συγκεκριμένα στην ομιλία του ανέφερε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ανοιχτή Κοινωνία, για Φιλελεύθερη Δημοκρατία, όταν κράτος και παρακράτος γίνονται ένα.

Όταν παραβιάζεται βάναυσα και παράνομα η ιδιωτικότητα. Δυστυχώς ανάμεσα στις κυβερνήσεις που ευρέως και παρανόμως χρησιμοποίησαν και εξήγαγαν κατασκοπευτικό λογισμικό, ήταν και αυτή της χώρας μου. Η κατά το Σύνταγμα αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε χωρίς καμία δικαιολογία υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημοσιογράφους, κρατικούς λειτουργούς, ακόμη και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντί να προχωρήσει την έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις, έσπευσε να εμποδίσει την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής που τις αποκάλυπταν.

Η δικαστική έρευνα ακόμη καθυστερεί. Ενώ η κυβέρνηση πρόσφατα, παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής, έσπευσε χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία, να αλλάξει τη σύνθεση της Αρχής, προκειμένου μεταξύ άλλων να μην υλοποιηθεί και απόφασή της, για επιβολή οικονομικού προστίμου στην ΕΥΠ.

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια διπλή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Κράτους Δικαίου. Γιατί όσο αποτρόπαιο είναι το έγκλημα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, άλλο τόσο είναι και η απόπειρα συγκάλυψης που επιχειρείται. Γιατί έτσι καταργείται άλλη μια αρχή του Κράτους Δικαίου. Η διάκριση και ο έλεγχος των εξουσιών. Και αυτό αποτελεί διολίσθηση προς τον κρατικό αυταρχισμό.

Με δυο λόγια: Αν με τις παράνομες παρακολουθήσεις οδηγούμαστε στον Όργουελ, με τη συγκάλυψη και το “σκοτάδι” οδηγούμαστε στον Κάφκα. Όπου ο πολίτης θα νιώθει να τον συνθλίβουν οι μηχανισμοί ενός αντιδημοκρατικού και αυταρχικού κράτους. Είναι λοιπόν βασική ευθύνη για το ΣτΕ, καθώς αποτελεί μέρος του καταστατικού του χάρτη, να μην το επιτρέψει αυτό να συμβεί. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε καμία χώρα μέλος του. Και να αναλάβει δράση. Η εξαιρετική έκθεση που έχουμε στα χέρια μας, όπως και οι ενέργειες του Ευρωκοινοβουλίου, αποτελούν θετικά βήματα. Βήματα προς το φως και τη δικαιοσύνη, απέναντι στο σκοτάδι και τη συγκάλυψη».

