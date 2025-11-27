Τσίπρας: “Ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια, θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου” – Το βίντεο για την παρουσίαση της “Ιθάκης”

Με ένα ακόμα, χιουμοριστικό βίντεο στα social media προαναγγέλλει την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο βίντεο προβάλλονται αποσπάσματα από τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που ασκούν κριτική στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, με τον ίδιο να τους ευχαριστεί για τα καλά τους λόγια,

Επίσης, ο κ. Τσίπρας προαναγγέλλει ότι εκείνος θα μιλήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στις 19:00 το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς.

«Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» λέει χαμογελαστός ο Αλέξης Τσίπρας, την ώρα που προβάλλονται οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Στέφανου Κασσελάκη, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Παύλου Μαρινάκη για την «Ιθάκη».

Μάλιστα, ακούγεται να παίζει το γνωστό τραγούδι «Ο Αλέξης» των Olympians και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης».

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα στο Θέατρο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο: