“ΕΛΑΣ”: Στην ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα θα εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Με την παρουσίαση ενός κοστολογημένου προγράμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα η “ΕΛΑΣ” του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ . Τσίπρας αναμένεται να αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο προκειμένου να παρουσιάσει την κυβερνητική πρόταση της ΕΛΑΣ και να αναδείξει την δυνατότητα του νέου πολιτικού του φορέα να θέσει το ζήτημα της διακυβέρνησης και της εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

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Σε συζήτηση με δημοσιογράφους ο Άρης Στυλιανού, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας», μαζί με τους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου της ΕΛΑΣ Νίκο Νυφούδη και Κώστα Καρπουχτσή, καθώς και τους Αντώνη Σαουλίδη, Μίλτο Τόσκα και Νίκο Μαραντζίδη, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της επόμενης περιόδου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η έμφαση μεταφέρεται πλέον στην πανελλαδική οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου δομών σε όλη τη χώρα. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΛΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, στην πλατφόρμα έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 30.000 πολίτες, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και Συντονιστικών Επιτροπών και Πολιτικών Γραφείων ανά εκλογική περιφέρεια.

«Η ΕΛΑΣ δεν δημιουργήθηκε για να γίνει ξεκαθάρισμα στην αντιπολίτευση, αλλά για να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση του τόπου», ανέφεραν χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να δώσουν στο νέο εγχείρημα σαφές κυβερνητική κατέθευνση.