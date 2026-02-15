Τσίπρας: Έστειλε επιστολή στον Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944

Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έστειλε για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944 ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε θα πρέπει το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει τις φωτογραφίες που έβγαλε σε δημοπρασία ένας πωλητής από το Βέλγιο.

Αναλυτικά:

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,

Κύριο Νικήτα Κακλαμάνη

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

Θα έπεσαν προφανώς στην αντίληψή σας τα δημοσιεύματα, ότι πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay φωτογραφίες, που κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους και αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, και σύμφωνα με τις ενδείξεις είναι αυθεντικές.

Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας. Οι Έλληνες πατριώτες που απεικονίζονται εκεί, τα πρόσωπα που δεν βολεύτηκαν παρά μόνο στον ήλιο και κανένας φόβος δεν τα αλλοιώνει λίγο πριν στηθούν στον τοίχο, δίνουν υπόσταση σε μια συγκλονιστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας.

Παίρνω λοιπόν το θάρρος να σας προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής.

Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας.

Με εκτίμηση

Αλέξης Τσίπρας