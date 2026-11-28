Την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές έθεσε ως στόχο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου τις εργασίες της δεύτερης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι πιο πιθανό το κόμμα του να ξεπεράσει το 25% και να έρθει πρώτο στην κάλπη παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

«Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή», είπε. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος να συσπειρώσουν όσους, κατά την εκτίμησή του, θέλουν πολιτική αλλαγή, ακόμη κι αν διαφωνούν μεταξύ τους σε επιμέρους ζητήματα. Απευθύνθηκε ειδικά στους πολίτες που έχουν απογοητευτεί από το πολιτικό σκηνικό και απέχουν από τις εκλογές.

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«Αλλαγή ή Διαφθορά» το δίλημμα που έθεσε για την κάλπη

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έβαλε τη διαφθορά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά». Είχε θέσει το ίδιο θέμα ήδη από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, όταν είχε μιλήσει για εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στη «διαφθορά» και την «εντιμότητα». Αυτή τη φορά συνέδεσε το δίλημμα με τον στόχο της πρωτιάς, υποστηρίζοντας ότι μια νέα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα επιβάρυνε την οικονομία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στήριξη στον Χατζηγιαννάκη για τις συμβάσεις και τα γραφεία της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, μετά τα δημοσιεύματα για συμβάσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει με φορείς του Δημοσίου. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είχε ζητήσει απαντήσεις από τον ίδιο τον Τσίπρα για τις συμβάσεις και τη χρήση γραφείων από το κόμμα.

Από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου, ο Τσίπρας είπε ειρωνικά ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ είχε το «θράσος» να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέσει γραφεία του για τις ανάγκες του κόμματος. Απέδωσε την κριτική σε προσπάθεια συκοφάντησης των στελεχών της Συμπαράταξης. Ο Χατζηγιαννάκης είχε δηλώσει στο OPEN ότι έχει δηλώσει όλες τις εταιρικές συμμετοχές του στο πόθεν έσχες και ότι παραχωρεί χώρο για συνεδριάσεις μέχρι να αποκτήσει η ΕΛΑΣ δικά της γραφεία.

Μισθοί και ακρίβεια – Τα τέσσερα έξοδα στα οποία δεσμεύτηκε να παρέμβει

Στο οικονομικό σκέλος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε την ανάλυση του Euronews για τους μισθούς του 2025. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat και αφού συνυπολόγισε τις διαφορές στις τιμές, το Euronews κατέταξε την Ελλάδα τελευταία μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ που περιλαμβάνονταν στη σύγκριση για την αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μίλησε για «την Ελλάδα που πληρώνει» και «την Ελλάδα που εισπράττει», συνδέοντας την πίεση στο εισόδημα των νοικοκυριών με αυτό που αποκάλεσε «αόρατο Μνημόνιο». Δεσμεύτηκε ότι, αν η Συμπαράταξη αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα δώσει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους σε τέσσερα βασικά έξοδα του νοικοκυριού: τρόφιμα, ενέργεια, στέγη και μεταφορές. Κλείνοντας, επανέφερε τον όρο «Νέος Πατριωτισμός», συνδέοντάς τον με τη δέσμευση ότι κανείς δεν θα μένει χωρίς στήριξη.