Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο Βαγγέλης Λιάκος, έπειτα από ημέρες πολιτικής αντιπαράθεσης για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας έφτασε στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτηση. «Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός», έγραψε, επαναλαμβάνοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του. Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την ανάθεση του χαρτοφυλακίου και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση του στη Δικαιοσύνη και στο πολιτικό πεδίο.

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Τρεις ημέρες πριν δήλωνε ότι θα παραμείνει στη θέση του

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Βαγγέλης Λιάκος είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Είχε υποστηρίξει ότι δεν μεσολάβησε σε κανέναν δήμαρχο για να εξασφαλίσουν δουλειά οι αδελφές του και ότι ο ίδιος δεν έχει εταιρική συμμετοχή ή σύμβαση με το Δημόσιο.

Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι η μία αδελφή του συνέχισε το λογιστικό γραφείο του πατέρα τους και πήρε την πρώτη της ανάθεση όταν εκείνος σπούδαζε ακόμη στο Πολυτεχνείο. Για τη δεύτερη είχε αναφέρει ότι εργαζόταν ως επιστημονική σύμβουλος στο βουλευτικό του γραφείο και ότι της ζήτησε να παραιτηθεί πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού.

Είχε προηγηθεί, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η μήνυσή του για συκοφαντική δυσφήμιση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη για δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση. Και στην ανακοίνωση της παραίτησής του, ο Βαγγέλης Λιάκος έκανε λόγο για προεκλογική στοχοποίησή του.

Οι αναθέσεις και οι πιέσεις από βουλευτές της ΝΔ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν συμβάσεις για λογιστικές υπηρεσίες που ανέθεσαν δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του. Το ΠΑΣΟΚ, που ζητούσε την παραίτηση ή την αποπομπή του Λιάκου, ανέβαζε την αξία των συμβάσεων σε περίπου 1,66 εκατ. ευρώ και επικαλούνταν αναθέσεις από δημοτικό φορέα των Μεγάρων, στην εκλογική περιφέρεια του βουλευτή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι δεν είχε προκύψει προσωπική εμπλοκή του Λιάκου στην επιχειρηματική δραστηριότητα των αδελφών του. Στο μεταξύ, η απόφαση για τις αρμοδιότητές του, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 24 Νοεμβρίου, του ανέθετε μεταξύ άλλων την ιθαγένεια, την αστική και δημοτική κατάσταση και την προστασία των ζώων συντροφιάς, χωρίς να του αναθέτει την εποπτεία της αυτοδιοίκησης.

Οι πιέσεις είχαν φτάσει και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άγγελος Συρίγος είχε δηλώσει ότι στη θέση του Λιάκου θα είχε παραιτηθεί, ενώ ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας τον είχε καλέσει δημόσια να διευκολύνει την κυβέρνηση υποβάλλοντας την παραίτησή του.