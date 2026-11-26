«Νομίζω ότι τέθηκαν και από εμένα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και από τη Νέα Δημοκρατία κάποια ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί και από άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί.

Και από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι τα γνώριζε όλα ο πρόεδρος, το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι στην πραγματικότητα θέμα Τσίπρα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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«Εμείς όμως δεν θα γίνουμε σαν τον κ. Τσίπρα, με τη λογική του κ. Τσίπρα περί αρχιερέων της διαφθοράς. Εμείς δεν θα έρθουμε να μιλήσουμε ούτε για αρχιερείς, ούτε για οτιδήποτε άλλο, ούτε για πατριάρχες της διαφθοράς. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία τού να κάνουμε δικαστήρια ούτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ανέφερα και χθες, αν αυτά είχανε γραφτεί για στέλεχος, όχι για τον γραμματέα, για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καεί το σύμπαν. Δεν έχουμε δει ακόμα σοβαρές απαντήσεις, κυρίως για το ζήτημα όλων αυτών, που έγιναν με τον συγκεκριμένο δήμο για τα γραφεία της ΕΛΑΣ. Περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει, περιμένουμε να τοποθετηθεί» προσέθεσε.

Στο ερώτημα αν ο χειρισμός της υπόθεσης Χατζηγιάννη λειτουργεί συμψηφιστικά στην υπόθεση του κ. Λιάκου ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Καταρχάς, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της, δεν υποτιμώ τη συζήτηση και την υποχρέωση λογοδοσίας που έχει ο κάθε πολιτικός, είτε είναι βουλευτής είτε είναι υπουργός, όταν υπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Εμείς θέσαμε κάποια ερωτήματα σε συνέχεια μιας δημοσιογραφικής έρευνας, αρχικά της εφημερίδας Απογευματινή, στη συνέχεια της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και οι κορυφαίες αποκαλύψεις χθες από το site των Παραπολιτικών. Τα ερωτήματα αυτά δεν γίνεται να μην απαντηθούν, γιατί αφορούν τον ίδιο τον γραμματέα της ΕΛΑΣ και την ίδια τη δικιά του δραστηριότητα σε σχέση με οργανισμούς του Δημοσίου – και τέλος πάντων κρατικό χρήμα και τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Η υπόθεση του κ. Λιάκου είναι μια υπόθεση που αφορά συγγενικά του πρόσωπα, εν προκειμένω τις αδερφές του και όχι τον ίδιο. Άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά. Είναι άλλο πράγμα, κάτι που αφορά τον ίδιο, το ίδιο το πρόσωπο και κάτι εντελώς διαφορετικό να αφορά συγγενικά του πρόσωπα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις και από τον ίδιο στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κύριο Λιάκο επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

«Τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία αφορούν κατά συντριπτική πλειονότητα αναθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο -κάθε ανάθεση βέβαια ελέγχεται και αξιολογείται ξεχωριστά- σε συγγενικά του πρόσωπα, αφορούσαν αυτά τα πρόσωπα και όχι τον ίδιο. Άρα η κυβέρνηση και εγώ ως εκπρόσωπός της και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε ευθύνη να απαντάει για τους συγγενείς των πολιτικών, εκτός εάν εκείνοι έχουν κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους. Η συγγενική σχέση δεν δημιουργεί υποχρέωση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή σε έναν υπουργό ή σε έναν βουλευτή του ίδιου κόμματος να απαντήσει για τους συγγενείς ενός εν προκειμένου υφυπουργού. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του. Δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα καμία σχέση του ιδίου με αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα, για τις όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί τέλος πάντων από τους δήμους και το θέμα είναι σε αυτό το επίπεδο. Ούτε συμψηφισμός λοιπόν. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, είναι ξεχωριστή. Οφείλουμε ο καθένας να απαντάει με το δικό του ρόλο και προχωράμε παρακάτω» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ΙΕΛΚΑ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η αλήθεια βρίσκεται καταρχάς στο ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα υπάρχει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, επίμονο, που κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Έχουμε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη Αρχή και έχουμε στελεχώσει την υπηρεσία της ΔΙ.ΜΕ.Α από το 2020, η οποία έχει επιβάλει, έχει κάνει πάρα πολλούς ελέγχους και έχει επιβάλει σχετικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα να σας πω, οι έλεγχοι από τότε που δημιουργήθηκε η υπηρεσία μέχρι σήμερα είναι 220.000 και τα πρόστιμα αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια, ίσως και τα έχουν ξεπεράσει την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 59.200.000 ευρώ τα πρόστιμα και έχουν εισπραχθεί 58.750.000 ευρώ».

«Δεν είναι όμως μόνο οι έλεγχοι και τα πρόστιμα, είναι και κάποιες πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών. Η χώρα μας, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, στον σημαντικό υποτομέα πληθωρισμού τροφίμων, τους περισσότερους μήνες έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Σημαίνει ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν, ως πολιτικές ανακούφισης και μείωσης συνεπειών περισσότερο από άλλες χώρες».