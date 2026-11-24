Ως «Mr Funds» που «επιχειρεί να ξαναγράψει τα κυβερνητικά πεπραγμένα του», χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «μετά τη δήλωση ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ στα funds, χθες μόνο που δεν μας είπε ότι τα έφεραν … οι εξωγήινοι».

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«Ας θυμηθεί τη δήλωση του υπουργού Οικονομίας της κυβέρνησης του, του κ. Σταθάκη, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2016 χαρακτήριζε την απελευθέρωση της αγοράς των ”κόκκινων” δανείων, ρητή υποχρέωση που απέρρεε από το τρίτο μνημόνιο. Ας ρωτήσει τον τότε υφυπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη, που σε δημοσιεύματα της εποχής συνοδεύοντας τον κ. Τσίπρα στη Νέα Υόρκη έκανε επαφές να έρθουν ξένα funds να αγοράσουν τα ”κόκκινα” δάνεια των πολιτών», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι «τότε μάλιστα κυβερνητικές πηγές διέρρεαν με περηφάνια πως ο κ. Χουλιαράκης είχε επαφές με επενδυτές όπως οι παρακάτω: Oaktree Capital Management LP, Soros Fund Management LLC, Alden Global Capital LLC, Amber Capital LPArtha Capital Management Inc, Caravel Management LLC, Cleargate Capital LLC, Fred Alger Management Inc, Knighthead Capital Management LLC, SkyBridge Capital II LLC, Soros Fund Management LLC, Timessquare Capital Management LLC, Tudor Investment Corporation, Goldman Sachs, Bank of America-Meryll Linch, Discovery Investment».

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ επειδή -όπως σχολιάζει- «τις τελευταίες ώρες το επιτελείο του Mr. Funds παίζει με τις λέξεις προσπαθώντας να μας πείσει ότι δεν καταργήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η προστασία της πρώτης κατοικίας», απευθύνει την εξής ερώτηση: «Μήπως θυμάται πότε έληξε η ισχύς του νόμου 3869/2010; Μήπως θυμούνται τι νομοθέτησαν τον Φεβρουάριο του 2019;».

Σημειώνει ότι «οι δανειολήπτες γνωρίζουν πολύ καλά την πολιτική αξιοπιστία καθενός μας. Η παράταξη μας προστάτευσε την πρώτη κατοικία στα πιο δύσκολα χρόνια». Αντίθετα προσθέτει ότι «ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που άνοιξαν την αγορά των ”κόκκινων” δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας φέρνοντας στη θέση του, μετά την κατάργηση του ν.3869/2010 μια προστασία για ελάχιστους με το νόμο 4605/2019 και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς». «Αλήθεια, πόσοι δανειολήπτες υπάχθηκαν στον νόμο 4605/2019;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Καταληκτικά τονίζει ότι «το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας και φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων στα funds».